Charles Leclerc: «Hätte lieber den Sieg als die Pole»

Ferrari-Star Charles Leclerc kann in Brasilien seine dritte Formel-1-Pole in Folge erobern. Der Monegasse macht sich nicht viel aus dem Hattrick. Er weiss: Die Punkte werden erst im Rennen verteilt.

Für Charles Leclerc verliefen die Qualifyings zu den Grands Prix in Austin und Mexiko ganz nach Wunsch, der Ferrari-Pilot sicherte sich sowohl auf dem Circuit of the Americas als auch auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez den besten Startplatz für das Rennen am Sonntag. Doch der GP selbst lief nicht nach Wunsch.

In Texas belegte er den sechsten Platz, bevor er disqualifiziert wurde, weil die Bodenplatte an seinem Auto nicht den Regeln entsprach. In Mexiko kam er als Dritter hinter Sieger Max Verstappen und Lewis Hamilton ins Ziel. Deshalb hält sich die Aufregung über die Möglichkeit zur dritten Pole in Folge in Brasilien in Grenzen.

«Natürlich ist es schön, den Pole-Hattrick zu erreichen, aber für mich ist das Rennen am Sonntag natürlich das Wichtigste. Derzeit haben wir aber leider nicht wirklich das Auto, um die Pole in Siege umzumünzen. Wir arbeiten hart daran, das zu ändern. Aber ja, ich würde diesmal lieber den Sieg als die Pole holen», betont der 26-Jährige.

Besonders zuversichtlich stimmt ihn auch nicht die Tatsache, dass in Brasilien die härteren Reifen zum Einsatz kommen. «Ich weiss nicht, ob uns das in die Hände spielt, ich glaube nicht, dass es einen grossen Einfluss auf unsere Performance haben wird. Ich denke vielmehr, dass die Streckencharakteristik eine entscheidende Rolle spielt», sagt der aktuelle WM-Siebte.

«Aber wir führen hier ein Sprint-Wochenende durch und bei diesem Format weisst du nie, ob du es schaffst, im ersten Training richtig zu liegen. Du kannst da mit der Abstimmung in die falsche Richtung gehen und liegst dann das restliche Wochenende daneben. Deshalb ist es wichtig, ein gutes erstes Training zu haben», stellt Leclerc klar.

Und Leclerc beteuert: «Wir arbeiten hart, um wieder zur Form zurückzukehren, die wir am Anfang der Saison 2022 hatten. Damals konnten wir um Siege und die WM mitkämpfen. Uns fehlt es vor allem an Renntempo, seit Zandvoort konnten wir in dieser Hinsicht aber gute Fortschritte machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Lücke zur Spitze schliessen können.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12