Charles Leclerc: «Sechs Sprintrennen sind genug»

An diesem Wochenende bestreiten die GP-Piloten das letzte Sprintrennen in diesem Jahr. Die Meinungen der Fahrer über das Wochenendformat mit den zwei Qualifyings und dem Mini-Rennen gehen auseinander.

Dass die Formel-1-Fahrer in dieser Woche erneut ein Sprint-Wochenende meistern müssen, gefällt nicht allen. Champion Max Verstappen ist ein erklärter Gegner des Formats, das den Teams und Fahrern nur eine Trainingsstunde Zeit lässt, bevor die Autos den Parc-Fermé-Regeln nur noch beschränkt verändert werden dürfen.

Der Red Bull Racing-Star hat seine Meinung dazu mehrfach betont, entsprechend gereizt reagierte er in der Pressekonferenz am Autódromo José Carlos Pace auf die Frage, wie sie die Sprints in diesem Jahr bewerten. «Es war absolut fantastisch, so ein Spass», erklärte der Red Bull Racing-Star, und schob hinterher: «Ich bin so aufgeregt, wieder einen Sprint zu bestreiten», erklärte er ironisch.

AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo rechnete vor: «Ich bestreite nun das fünfte Rennwochenende in diesem Jahr und drei davon wurden im Sprint-Format abgehalten. Ich bin also eine Art Sprint-Veteran! Ich mochte einige davon, und ich denke, wir können einige davon im Kalender haben. Das sorgt für Abwechslung.»

Der Australier sagte aber auch: «Mir sind aber die konventionellen Rennwochenenden lieber. Wenn ich wählen müsste, würde ich mich dafür entscheiden. Wenn wir 23 bis 24 WM-Runden pro Saison haben und ein halbes Dutzend davon im Sprint-Format durchgeführt werden, dann sorgt das für etwas Spannung. Aber ich würde nicht dafür sein, wie in der MotoGP jedes Wochenende einen Sprint auszutragen.»

Auch Charles Leclerc sagt zum Thema Sprint: «Ich denke, sechs Wochenenden sind genug. Aber ich mag den Sprint und die Tatsache, dass wir nur ein freies Training haben. Das macht Spass. Der Samstag könnte noch etwas angepasst werden, aber dass wir am Freitag gleich nach einer Stunde ins Qualifying gehen, finde ich gut, drei freie Trainings können manchmal wirklich lang sein und es kann etwas langweilig werden.»

Lewis Hamilton stimmt dem Ferrari-Fahrer zu: «Der Samstag ist nicht der beste Tag, aber ich mag es, nur eine Trainingssession zu haben vor dem Qualifying. Ich denke, wir können dazulernen und ich liebe es, dass wir ein anderes Format haben. Mein bestes Sprintrennen, das ich hatte, war damals, als ich vom letzten Platz starten musste. Deshalb wäre ich auch für eine umgekehrte Startreihenfolge. Aber dann würde wahrscheinlich jeder versuchen, im Qualifying Letzter zu werden. Die Sprints könnten meiner Meinung nach auch etwas länger ausfallen, denn manchmal dauern sie nur 19 Runden.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12