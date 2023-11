Max Verstappen zur Brasilien-Pole: Gebrüll am Funk

So dunkel wurde es in Interlagos

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos die Pole-Position für den Grossen Preis von São Paulo errungen. Der 26-jährige Niederländer ist sichtlich erleichtert.

Tolle Leistung des dreifachen Formel-1-Champions Max Verstappen im Abschlusstraining zum Traditions-GP in Brasilien, der seit einigen Jahren Grand Prix von São Paulo heisst.

Das Red Bull Racing-Ass erobert damit seine 31. Pole-Position in der Königsklasse, seine elfte in dieser Saison (neuer persönlicher Rekord), seine zweite in Brasilien nach 2019. Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist es die 94. Pole in der Formel 1 und die 13. in dieser Saison, dazu die vierte in Brasilien (2011, 2013, 2019, 2023).

Der 26-jährige Niederländer ist nach dem spannenden Qualifying baff, wie sich das alles entwickelt hat und erzählt: «Die Abstände waren zunächst mal sehr klein, gut, das kennen wir hier oft. Aber alle verbrauchten wie irre Reifensätze, um eine Runde weiterzukommen.»

«Der Himmel wurde nicht dunkel, er wurde schwarz! Ich wusste – wenn das kommt, ist alles vorbei. Meine Runde war schockierend, ganz übel, ich rutschte nur und brüllte am Funk herum. Ich verstand nicht, was mit dem Auto los war. Aber das war der Wind, bevor der grosse Regen kam. Das habe ich noch nie erlebt, wie die Balance des Autos so durcheinandergebracht wird.»



«Zuvor lag der Wagen nicht so gut, auf den Wellen der Rennstrecke hüpfte das Auto viel zu sehe. Aber wir waren schnell. Letztlich hatten wir auch etwas Glück, weil nicht alle ihre Leistung perfekt umsetzen konnten.»



«Mal sehen, was das Wetter morgen bringt. Aber das Feld wird auch in der Sprint-Quali dicht beisammen liegen. Aber dann werden die Fahrer nicht mehr die Möglichkeit haben, so viele Reifensätze zu verfeuern.»





GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275