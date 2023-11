Nico Hülkenberg (11.): «Es bleibt schwierig für uns»

Das Qualifying zum GP in São Paulo endete für Nico Hülkenberg im Q2. Der Deutsche aus dem Haas-Team verpasste den Sprung ins Top-10-Segment um 0,172 sec. Er musste sich mit dem elften Platz begnügen.

Nur 0,172 sec fehlten Nico Hülkenberg im Qualifying zum GP am Sonntag in Brasilien zum Q3-Einzug. Der Haas-Pilot musste sich mit dem elften Platz begnügen, war damit aber ganz zufrieden, wie er hinterher erklärte: «Das hat man so nicht erwarten können, glaube ich. Hätte mir das jemand vor dem Wochenende angeboten, dann hätte ich das auf jeden Fall angenommen.»

Der Deutsche, der im freien Training ein unliebsames Treffen mit Lando Norris’ McLaren-Renner hatte, das allerdings ohne Folgen blieb, fügte an: «Natürlich sah es im Training mit dem vierten Platz noch besser aus, aber das lag daran, dass viele Fahrer die weichen Reifen nicht eingesetzt haben.»

Und mit Blick auf das restliche Wochenende mahnte Hülkenberg: «Es bleibt schwierig für uns, denn im Sprint-Shootout muss ich erst einmal im Q1 und Q2 mit den Medium-Reifen klarkommen. Mal schauen, wie das geht. Aber ich fühle mich eigentlich recht wohl im Auto, sehr wohl auf der Strecke und in Brasilien sowieso. So gesehen passt es.»

Auf die Frage, ob er sich im Rennen Regen wünsche, antwortete der Blondschopf: «Es kann gut sein, wenn es regnet, es kann aber auch sehr heikel werden. Das ist jedes Mal aufs Neue ein bisschen unberechenbar. Man muss dann einen guten Rhythmus finden und auch die Linien treffen, das ist also kein Selbstläufer. Aber gegen ein bisschen Wetter-Chaos hätte ich nichts.»

GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275