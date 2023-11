Mika Häkkinen: Zwei Fahrer können Verstappen schlagen

​Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen (55) verrät, welche zwei Formel-1-Piloten am ehesten in der Lage sind, dem Red Bull Racing-Star Max Verstappen die Stirn zu bieten.

Mika Häkkinen hat eine prachtvolle GP-Karriere hingelegt: 161 WM-Einsätze, 20 Siege, Weltmeister 1998 und 1999 mit McLaren-Mercedes. Heute arbeitet der inzwischen 55-jährige Finne als Markenbotschafter unter anderen für Unibet, die Formel 1 oder Johnnie Walker.

Vor dem Sprint-Wochenende von São Paulo hat Häkkinen über Max Verstappen und seine grandiose GP-Saison mit inzwischen 16 Siegen (von 19 WM-Läufen) gesagt: «Ich sehe nur zwei Fahrer, die das Format haben, Verstappen am Siegen zu hindern – das sind Lewis Hamilton und Lando Norris.»

Zu diesem Zeitpunkt wusste Häkkinen allerdings noch nicht, dass Hamilton im turbulenten Qualifying zum São Paulo-GP nur Fünfter werden würde und Norris lediglich Siebter. Eine schwierige Ausgangslage für den WM-Lauf.

Häkkinen erklärt seine Wahl so: «Für mich ist Max Favorit auf Saisonsieg Nummer 17. Aber Lewis und Lando fahren in blendender Form, daher traue ich es ihnen am ehesten zu, Verstappen ein Bein zu stellen.»

«Hamilton und Norris haben einen fabelhaften Mexiko-GP gezeigt, wenn du ihnen zuschaust, dann spürst du richtig Feuer. Diesen Schwung müssen sie in Brasilien umsetzen.»



«Es ist schon unfassbar, dass Max in dieser Saison so viele Rennen gewinnen konnte. 16 WM-Läufe, das ist so viel wie damals, als ich gefahren bin, die ganze Saison lang war! Und dabei scheint es keine Rolle zu spielen, aus welcher Startposition er ins Rennen geht. Das Auto ist ein grandioser Allrounder, auf fast allen Strecken siegfähig. Und Max hat den Dreh raus, wie er das Beste aus diesem Rennwagen holt.»





GP-Qualifying, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

15. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275