Max Verstappen 2. in Sprint-Quali: «Zu viele Fehler»

​61 Tausendstelsekunden, ungefähr so viel wie zwei Wimpernschläge, fehlten Formel-1-Champion Max Verstappen zur Sprint-Pole in São Paulo. Der Niederländer gibt sich danach selbstkritisch.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seine siebte Sprint-Pole ganz knapp verpasst: Im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos (São Paulo) fehlte ihm die Winzigkeit von 61 Tausendstelsekunden gegen McLaren-Fahrer Lando Norris.

«Wie zu erwarten, waren die Abstände sehr gering», sagt der 51-fache GP-Sieger. «Auf der entscheidenden Runde brachte ich die Leistung nicht auf den Punkt. Ich machte einen Fehler in der zweiten Kurve, und in Kurve 4 wischte mir auch fast das Heck des Autos weg. Ich war einfach zu wenig schnell, das waren zu viele Fehler.»

«Es ist immer eine knifflige Sache, wenn du nur einen Reifensatz hast und einen guten Kompromiss finden willst aus Sicherheit und Risiko.»

Kleiner Aufreger: Als Verstappen auf die Bahn ging, überholt er in der Boxengasse und am Ausgang gleich mehrere Fahrzeug, darunter die beiden AlphaTauri-Renner und den Ferrari von Charles Leclerc.



Verstappen sagt dazu: «Die neuen Richtlinien der FIA erlauben das. Wenn du es langsam angehen lässt, dann musst du dich auf der linken Seite halten, rechts können jene überholen, die etwas flotter unterwegs sein wollen. Und das wollte ich. Also habe ich versucht, einige Autos zu überholen, um mir eine Lücke für eine schnelle Runde zu erzeugen.»





Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,622 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10,756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11,019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11,122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,126

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,189

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,727

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,752

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,822

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11,872

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,388

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,482

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12,497

19. Alex Albon (T), Williams, 1:12,525

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,615





