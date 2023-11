Max Verstappen (1.): «Die Reifen sind der Schlüssel»

Sprint in Brasilien: Verstappen greift rechts sofort Norris an

​Max Verstappen hat sich beim Sprint des GP-Wochenendes von São Paulo den Sieg gesichert. Der 26-jährige Red Bull Racing-Star sagt: «Ich bin keine einzige Runde voll gefahren, so heikel war der Umgang mit den Reifen.»

Siebter Sieg in einem Formel-1-Sprint für den dreifachen Formel-1-Champion Max Verstappen im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos in São Paulo. Der Red Bull Racing-Fahrer zeigt auf der schwierigen brasilianischen Rennstrecke eine makellose Leistung und schnappt sich die acht Punkte für den Sprint-Sieger.

Schon kurz nach dem Start griff Verstappen den von Pole gestarteten Norris an und ging vorbei. In Runde 1 verlor Norris auch noch einen Platz, als er im Duell gegen Russell überrumpelt wurde.

Verstappen fuhr ungefährdet zum 58. Sieg in der Königsklasse (51 Grands Prix, 7 Sprints).



Nach dem zwölften Sprint der Formel-1-Historie meint der Niederländer nach dem vierten Sprint-Sieg in dieser Saison (und seinem ersten beim Brasilien-Sprint): «Es war ganz wichtig, gleich nach dem Start an Lando vorbeizugehen. Ich kam nicht ganz so gut von der Linie weg wie er, aber dann schob ich mich vor der ersten Linkskurve neben ihn und ging vorbei.»



«Danach war es ganz wichtig, konstant zu fahren. Der Reifenverschleiss war hoch, zum Glück konnte ich die Walzen einigermassen am Leben erhalten. Aber der Abbau der Reifen war schon höher als erwartet.»



«Im letzten Jahr haben wir uns hier schwergetan, das lief heute viel besser. Aber ich musst höllisch aufpassen. Du kannst nicht volle Kanne angreifen, das ertragen die Reifen nicht. Du musst sehr sorgsam mit ihnen umgehen.»



«Am Freitag im einzigen freien Training konnten wir nicht viel über das Verhalten des Autos und der Reifen im Dauerlauf lernen, das hat sich heute geändert. Nun hoffe ich, dass ich das morgen umsetzen kann und hoffentlich den Grand Prix von der Pole aus gewinne.»



Merkwürdige Statistik beim Brasilien-Sprint: keines der drei kurzen Rennen wurde von Pole-Position gewonnen.





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing