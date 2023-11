Charles Leclerc (5.): «Müssen beim Renntempo zulegen»

Ferrari-Star Charles Leclerc nahm den Sprint von Startplatz 7 in Angriff und kam als Fünfter ins Ziel. Danach erklärte er, in welchen Bereich sein Team nachlegen muss und warum er zuversichtlich auf den GP blickt.

Für Charles Leclerc lag im letzten Sprint des Jahres auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos nicht mehr als der fünfte Platz drin. Der Monegasse, der sich am Freitagabend als Zweitschnellster des Qualifyings einen Platz in der ersten Startreihe gesichert hatte, durfte das Mini-Rennen von Position 7 in Angriff nehmen und überholte schon beim Start AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda.

Wenige Runden vor Schluss kam der Ferrari-Star auch an Lewis Hamilton vorbei und sicherte sich damit den fünften Platz. Danach erklärte er vor laufender Kamera: «Das Renntempo war im Vergleich zu Mercedes nicht allzu schlecht. Aber wenn wir uns mit McLaren vergleichen, dann sieht man, dass Lando Norris sehr schnell war.»

«Die Red Bull Racing-Fahrer waren auch sehr schnell und es ist klar, dass wir beim Renntempo noch zulegen müssen, denn da fehlt uns etwas», forderte der aktuelle WM-Siebte, und er gestand auch: «Ich verstehe es nicht, wie wir auf einer schnellen Runde so nah dran sein können beim Tempo und im Renntrimm dann so weit weg sind.»

«Darauf konzentrieren wir uns derzeit, sowohl kurzfristig als auch langfristig, denn das Defizit ist gross und deshalb müssen wir daran arbeiten», ergänzte Leclerc, der dennoch zuversichtlich auf den Grand Prix blickt. Das liegt nicht nur an der guten Ausgangslage. Der fünffache GP-Sieger, der sich für den 20. WM-Lauf einen frischen Satz der weichen Mischung aufgespart hat, sagt: «Das Tempo von Yuki Tsunoda ist ermutigend, denn er fuhr auf frischen weichen Reifen los. Wir hatten erwartet, dass er nicht so schnell wie wir sein würde, aber mit den frischen Softs war er ähnlich flott unterwegs.»

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 Runden in 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 499 Punkte

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 745 Punkte

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12