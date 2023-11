GP in São Paulo: Max Verstappen siegt, Alonso stark!

Der GP in São Paulo bot den Zuschauern viel Action. Max Verstappen sicherte sich den Sieg vor Lando Norris. Für die grosse Show sorgte aber Altmeister Fernando Alonso, der sich den dritten Platz erkämpfte.

Im Interlagos-Sprint hatten alle 20 Formel-1-Stars noch die Zielflagge gesehen, am GP-Sonntag gab es noch vor dem Start den ersten Ausfall: Charles Leclerc flog in der siebten Kurve der Aufwärmrunde ab, womit sein Rennen schon vorbei war, bevor es angefangen hatte. Der Monegasse erklärte, dass er habe keine Chance gehabt, den Unfall zu vermeiden, weil die Hydraulik versagte.

Die restlichen Fahrer stellten sich zur Startaufstellung auf und sobald die Lichter der Startampel aus waren, krachte es wieder. Die Wiederholung der TV-Aufnahmen zeigte, dass Alex Albon erst mit Daniel Ricciardo, dann mit Nico Hülkenberg und letztlich mit Kevin Magnussen zusammenstiess. Beim Unfall wurde auch Oscar Piastris McLaren beschädigt.

Während Hülkenberg, Ricciardo und Piastri Glück im Unglück hatten, weil sie nach einer Unterbrechung des Rennens wieder teilnehmen konnten, war der 20. GP des Jahres für Albon und Magnussen gelaufen. Die Fahrer stellten sich erneut zur Startaufstellung auf, wobei Piastri und Ricciardo aus der Boxengasse losfahren mussten.

Verstappen blieb in Führung, hinter ihm reihten sich Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell und Sergio Pérez ein. Alonso machte kurz nach dem zweiten Start kurzen Prozess mit Hamilton und übernahm in Runde 4 die dritte Position. Norris griff Verstappen vier Runden später an, kam aber nicht vorbei.

In den folgenden Umläufen vergrösserte der Champion seinen Vorsprung auf den McLaren-Fahrer auf mehr als zwei Sekunden und auch sein Teamkollege war schnell unterwegs. In Umlauf 14 kam der Mexikaner an Russell vorbei und war damit Fünfter. Damit war die Aufholjagd des Rennfahrers aus Guadalajara noch nicht vorbei, in Runde 18 schnappte er sich Platz 4 von Lewis Hamilton, der vergeblich zu kontern versuchte.

Schnelle Stopps von Red Bull Racing

Kurz darauf bog der siebenfache Weltmeister an die Box ab und holte sich in 2,7 sec einen frischen Satz der mittelharten Reifen. Der Mercedes-Pilot kam auf Platz 11 wieder auf die Piste. Sein Teamkollege stoppte einen Umlauf später in der 20. Runde und wurde in 2,9 sec abgefertigt. Auch er wechselte auf die mittelharten Reifen und kam direkt hinter seinem Teamkollegen wieder auf die Piste.

Hamilton meldete daraufhin ein Problem mit seinem linken Vorderreifen, sein Wagen ziehe nach rechts, erklärte er. Pérez reagierte derweil auf die Stopps der Sternfahrer und kam auch an die Box. Der Red Bull Racing-Routinier bekam die frischen Medium-Reifen in 2,2 sec aufgeschnallt.

Der WM-Zweite kam hinter Hamilton aber vor Russell auf die Piste und griff in der 23. Runde erstmals an. Hamilton konnte zunächst kontern, doch in Kurve 4 war der sechsfache GP-Sieger vorbei. Guanyu Zhou stellte derweil seinen Alfa Romeo in der Box ab.

Kurz bevor Alonso an die Box gerufen wurde, verlor auch Russell eine Position, er musste sich Stroll beugen. Alonso wurde in 2,8 sec abgefertigt und kam auf Position 6 vor Pérez wieder auf die Spitze. In Runde 27 stoppten Sainz, Gasly und Tsunoda gleichzeitig. Sainz wurde wieder losgeschickt, als Tsunoda abgenraust kam.

Einen Umlauf später stoppten auch Verstappen und Norris. Die Red Bull Racing-Crew schaffte den Reifenwechsel in 2,2 sec, das McLaren-Team fertigte Norris in 2,6 sec ab. Beide konnten die Positionen 1 und 2 wieder übernehmen. Kurz darauf arbeitete sich Sainz an Ocon vorbei und war damit Achter. Gasly überholte in Runde 30 Sargeant und übernahm damit Position 11.

Aus für George Russell

Zur Halbzeit führte Verstappen mit einem Vorsprung von knapp fünf Sekunden vor Norris das Rennen an. Alonso, Pérez, Stroll, Hamilton, Sainz, Russell, Gasly und Tsunoda belegten die weiteren Top-10-Positionen, danach folgten Bottas, Sargeant, Hülkenberg, Ocon, Ricciardo und Piastri. Ocon überholte Hülkenberg in Runde 38. Drei Runden später wurde Bottas aus dem Rennen genommen. Damit war kein Alfa Romeo-Fahrer mehr auf der Strecke.

In Runde 46 eröffnete Russell die Riege der zweiten Boxenstopps der Protagonisten des Rennens, eine Runde später stoppte auch sein Teamkollege und Pérez. Alonso kam in Runde 48 an die Box, während Hamilton Ocon überholte und Position 8 übernahm. Danach tauschten die beiden Alpine-Piloten die Positionen und Gasly machte daraufhin kurzen Prozess mit Hamilton.

Ocon bog kurz nach Sainz in Runde 53 an die Box ab und die Wiederholung der Aufnahmen des Stopps von Sainz zeigten, dass es beim Ferrari-Stopp am rechten Hinterreifen nicht rund lief. Auch Stroll musste kurz darauf einen langen Stopp hinnehmen. Bei ihm klemmte es beim rechten Vorderreifen. 15 Runden vor dem Ende des Rennens stoppte auch Verstappen und bekam in 2,5 sec weiche Reifen montiert. Norris übernahm damit die Führung.

Schlechte Nachrichten gab es für Russell, der das Rennen in Runde 59 an der Box beenden musste. Grund dafür waren die besorgniserregend hohen Öl-Temperaturen in seiner Antriebseinheit. Eine Runde später bog Norris an die Box ab und gab die Führung damit wieder an Verstappen ab.

Starker Auftritt von Fernando Alonso

In den folgenden Runden versuchte Pérez an Alonso vorbeizukommen, doch der Spanier positionierte seinen Renner so gut, dass der Red Bull Racing-Pilot lange das Nachsehen hatte. Erst in Runde 70 schaffte es der Mexikaner auf die dritte Position. Alonso gab nicht auf und kämpfte sich in der letzten Kurve wieder vorbei. Damit wurde er mit dem dritten Platz belohnt.

Verstappen holte seinen 17. Saisonsieg und den 52. GP-Triumph seiner Karriere. Der Champion sagte nach dem Rennen: «Die Starts waren heute sehr wichtig, und beide waren gut, danach ging es um das Reifenmanagement. Wir waren auf allen Mischungen stark, aber ich konnte vor allem nach dem ersten Stopp eine gute Lücke herausfahren.»

Norris, zum sechsten Mal in diesem Jahr den zweiten Platz im GP holte, erklärte: «Es hätte nicht viel besser laufen können. Ich erwischte einen guten Start und hatte ein gutes Tempo. Der zweite Platz ist das Beste, was wir derzeit erreichen können, deshalb bin ich glücklich damit.»

Und Alonso, der seinen ersten Podestplatz seit Zandvoort und das 106. Top-3-Ergebnis seiner Karriere bejubeln durfte, freute sich: «Es fühlte sich wie 30 Runden an, in denen ich den Druck von Checo gespürt habe. Als er zwei Runden vor Schluss vorbeikam, dachte ich, dass es das war mit dem Podium. Doch dann bremste er in der ersten Kurve der letzten Runde spät und ich sagte mir, dass ich es in der vierten Kurve versuchen werde. Es ist ein phänomenales Resultat für das Team, hatten in den letzten Monaten Mühe, speziell in den letzten beiden WM-Runden, und das ist für das ganze Team im Werk. Wir kämpfen bis zur letzten Runde weiter.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12