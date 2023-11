Lando Norris (McLaren/2.): Max hat immer eine Antwort

​Platz 2 für den McLaren-Piloten Lando Norris beim São Paulo-GP in Interlagos. Im Autódromo José Carlos Pace steht nur Verstappen dem 23-jährigen McLaren-Fahrer im Weg. «Derzeit geht halt nicht mehr.»

13. Podestplatz für den McLaren-Fahrer Lando Norris beim Grossen Preis von São Paulo auf der Traditionsrennstrecke im Stadtteil Interlagos. Der Engländer verdient für eine starke Darbietung viel Applaus und darf schon zum siebten Mal in dieser Saison aufs Siegertreppchen, zum ersten Mal in Brasilien.

Allerdings: Mit dem 13. Podestplatz hat Norris einen Rekord eingestellt, den keiner haben will und den er nun zusammen mit Nick Heidfeld hält – meiste Podestplätze ohne GP-Sieg.

Nach einem unterhaltsamen WM-Lauf berichtet der Brite: «Gestern beim Sprint musste ich mich kurz nach dem Start gleich von Max überholen lassen. Dieses Mal lief das besser, ich konnte vom sechsten Startplatz gleich den zweiten Rang übernehmen. Das war eine angenehme Überraschung.»

«Beim zweiten Start war ich vielleicht ein wenig zu aggressiv, aber mal ehrlich – letztlich hätte ich gegen Max nichts ausrichten zu können. Das Ziel muss ja immer darin bestehen, das Bestmögliche aus einem Rennen zu holen, das ist auch heute Rang 2, also bin ich damit zufrieden.»



Zwischendurch rückte Norris seinem Kumpel Verstappen näher. Witterte Lando da seinen ersten GP-Sieg? Norris: «Es gibt Phasen, in welchen sich die Reifen ein wenig erholen und du wieder mehr Tempo machen kannst. Und wenn in solch einer Phase dein Gegner etwas mehr auf die Walzen aufpassen muss, dann passiert es schnell, dass du etwas näher rückst. Aber Max hat immer eine Antwort, das finde ich zwar jammerschade, aber als fairer Sportsmann muss ich sagen – Hut ab, tolles Rennen gefahren!»



«Es war kein einfaches Rennen, auch wenn mein Lauf ein wenig einsam ausgesehen haben muss. Denn die Windverhältnisse haben das Fahren sehr tückisch gemacht, da musst du höllisch aufpassen.»



Norris ist in den vergangenen sieben Formel-1-Läufen nun fünf Mal aufs Podest gefahren.





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12