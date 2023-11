Brasilien-Sieger Verstappen: So leicht ist das nicht

​52. GP-Sieg für Max Verstappen beim São Paulo-GP im Autódromo José Carlos Pace. Der 26-jährige Weltmeister zeigt eine makellose Leistung und erklärt, wieso zwischendurch Lando Norris näherrückte.

Perfekte Darbietung des dreifachen Formel-1-Champions Max Verstappen beim Traditions-GP in Interlagos: Der Niederländer gewinnt den dritten Grand Prix von São Paulo. Für den Red Bull Racing-Piloten ist es der 52. Sieg in der Königsklasse, sein 17. in der Saison 2023 und sein zweiter auf der brasilianischen Rennstrecke nach 2019. Max steht zum 96. Mal nach einem Formel-1-WM-Lauf auf dem Siegerpodest, zum 19. Mal in dieser Saison.

Für Verstappens Rennstall Red Bull Racing ist es der 111. Triumph in der Formel 1, der 19. in dieser Saison und der sechste in Brasilien.

Verstappen ist sichtlich glücklich und erzählt über sein Rennen: «Alles dreht sich heute um die Reifen, und wir haben heute das Beste aus ihnen herausgeholt, vor allem im mittleren Segment mit der mittelharten Mischung.»

Langweilig wurde es Max nie: «Der Reifenverschleiss hier ist sehr gross, da bist du nicht nur ständig am Managen, du bist am Lenkrad auch fortlaufend am Korrigieren. Da darf die Konzentration keinen Moment nachlassen.»

«Es schaut immer alles so einfach aus, aber glaubt mir – das ist es nicht. Nur in den letzten fünf bis zehn Runden hatte ich die Oberhand. Ich bin sehr happy, wie gut wir als Team gearbeitet haben, Boxenstopps und Strategie, alles prima.»

«Zwischendurch rückte Norris wieder näher, aber da war ich am Reifen-Managen. Mit viel Sprit musste ich sehr aufpassen mit den weichen Reifen, aber heute war die Pistentemperatur niedriger, das hat geholfen.»



«Beim ersten Start fehlte Leclerc, das hat mein Leben ein wenig leichter gemacht, aber trödeln darfst du ja trotzdem nicht.»



Max Verstappen ist nun das 37. Rennen in Folge WM-Leader, das ist Rekord (von Spanien 2022 bis Brasilien 2023), gleich viele wie Michael Schumacher von USA 2000 bis Japan 2002.

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12