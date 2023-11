Nico Hülkenberg: Kaum Hoffnung auf Besserung

Nico Hülkenberg blieb beim Brasilien-GP in seinem Haas mal wieder ohne Punkte. Seine Analyse fällt ernüchternd aus und macht wenig Hoffnung.

Es ist im Grunde jede Mal das gleiche Spiel: Nico Hülkenberg liefert im Haas einen aufopferungsvollen Kampf, doch es geht nicht vorwärts. In Brasilien war es am Ende Platz zwölf – wieder keine Punkte für den Deutschen.

Was ihn aber auch nicht verwundert. «Wenig bis gar nichts» sei zu holen gewesen, sagte Hülkenberg: «Unser Paket hat hier gar nicht funktioniert. Auf eine Runde hat der Reifen uns wieder rausgerissen, aber in der zweiten und dritten Runde geht schon nichts mehr. Hier ist der wirklich alte Asphalt das, was unserem Auto wirklich Probleme macht und die Aerodynamik in einigen Kurven komplett zerfallen lässt. Darum ging nichts.»

Das Update, das in den USA ans Auto kam, «ist kein klarer Schritt nach vorne», sagte Hülkenberg nach dem zweiten Rennen mit den Neuerungen. «Das verstehen wir jetzt und wissen wir. Es fühlt sich an einigen Stellen ähnlich, an manchen besser und an manchen schlechter an. Am Ende des Tages hält es sich in der Waage. Wir brauchten aber eigentlich einen wirklichen Schritt in der Performance. Der ist leider ausgeblieben», so Hülkenberg.

Und so wird es auch in den kommenden Tagen das gleiche Spiel für Hülkenberg bleiben. «Es ist nicht ideal und schon bitter am Sonntagnachmittag – am Montag und Dienstag auch noch. Mittwochs habe ich es dann meistens wieder verdaut und lebe mein Leben. Die Sonntage machen meistens nicht so viel Spaß», so Hülkenberg.

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12