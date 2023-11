Mike Krack (Aston Martin): «Da geht es intern rund»

Aston Martin ist zurück in der Erfolgsspur

Die vergangenen Wochen waren für Aston Martin nicht einfach. Teamchef Mike Krack ließ durchblicken, dass es wohl auch knallte.

Bei Aston Martin haben alle Beteiligten in den vergangenen Wochen gelitten. Viel lief nicht mehr zusammen. Ende August feierte das Überraschungsteam nochmal einen Podiumsplatz durch Fernando Alonso, ehe es bergab ging.

Zuletzt gab es sogar zwei Nuller in Folge – das Team steckte fraglos in einer Krise, vergangene Woche schlug Alonso Alarm, unkte, dass Aston Martin womöglich nicht mehr viele Punkte holen wird.

Doch in Brasilien schlugen Alonso und Teamkollegen Lance Stroll mit den Plätzen drei und fünf im GP eindrucksvoll zurück.

«Es war nervenaufreibend – Platz drei und fünf. Wir hatten eine relativ gute Pace und wussten, dass es für uns sehr gut sein kann, wenn wir an der freien Luft fahren. Wie gut, wussten wir nicht«, sagte Teamchef Mike Krack nach der starken Punkteausbeute.

«Wir haben, bei aller Freude, auch einen erheblichen Rückstand auf die Spitze. Das schauen wir uns am Dienstag an», merkte er an.

Auch bei ihm überwog die Freude. «Mich freut es in erster Linie extrem für das Team. Wir haben eine schwierige Zeit gehabt, da geht es intern rund. Es ist nicht einfach, da steht jeder massiv unter Druck», sagte Krack.

Unter Druck müsse man schauen, dass man die richtigen Entscheidungen treffe und sauber miteinander umgehe, um da gemeinsam rauszugehen, sagte Krack: «Wir haben gut zusammengehalten und das sieht man auch in der Freude. So ein Tripleheader ist brutal – vor allem, wenn die Ergebnisse nicht kommen.»

In den letzten beiden Rennen des Jahres wird es keine Updates mehr geben, kündigte Krack an. «Hauptsächlich geht es jetzt noch darum, ein paar Dinge zu testen. Es geht um keine großen Updates mehr, das können wir uns nicht mehr leisten auch aufgrund des neuen Autos. Da die Autos sich aufgrund des Reglements gleichen werden, werden wir einige Dinge ausprobieren. Vor allem in Las Vegas haben wir wieder normale Testsessions. Größere Entwicklungen machen wir nicht mehr.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12