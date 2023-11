Pérez von Alonso ausgetrickst: «Bis zum Limit fair»

Sergio Pérez und Fernando Alonso lieferten sich einen sehenswerten Zweikampf um den letzten Platz auf dem Podium. Pérez zog den Kürzeren, war aber begeistert.

Der Zweikampf zwischen Fernando Alonso und Sergio Pérez hat die Formel-1-Fans elektrisiert. Beide schenkten sich in der Schlussphase des Brasilien-GP nichts, kämpften mit harten Bandagen und allen legalen Tricks, um sich den letzten Podiumsplatz zu holen.

Rang drei ging am Ende an Alonso, der 0,053 Sekunden Vorsprung im Ziel hatte. «Das war alles unfassbar intensiv, wie ich verteidigen musste, was ich den Reifen zumuten darf, wie ich die Batterie gegen Pérez einsetzen muss, um vorne zu bleiben», sagte Alonso.

Auch Pérez fand das Duell «ziemlich intensiv. Wir haben alles versucht und gegeben. Unglücklicherweise war es nicht von Erfolg geprägt. Es war das gleiche für Fernando. Wir hatten einen tollen Zweikampf und es war bis zum Limit fair. Das ist etwas, von dem jüngere Fahrer lernen können. Die Art und Weise, wie wir gekämpft haben. So sollte es gemacht werden», sagte der Mexikaner, der zu Beginn der letzten Runde noch vorne war, dann aber Platz drei noch an Alonso verlor.

Alonso hatte Pérez auf dem Weg in Kurve vier überholt, nachdem er ihn vorher in einen Fehler gelockt hatte. «Ich bin auf der schlechteren Seite, habe am Ende verloren. Es war aber ein großartiger Zweikampf», sagte Pérez: «Ich denke nicht, dass ich etwas hätte anders machen können.»

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko nannte den Zweikampf «faszinierend. Unglaublich – die Wechsel, die Jagd und wie sie sich taktisch bearbeitet haben – das war vom Feinsten.»

Der Österreicher zum entscheidenden Alonso-Manöver: «Im Nachhinein ist man gescheiter. Der Fehler war, dass er aus der dritten Kurve nicht richtig rausgekommen war. Dann hat er nur einen kleinen Schwenker auf der Start-Ziel-Geraden gehabt», so Marko.

Auch wenn es am Ende «nur» zum vierten Platz reichte, bekam Pérez ein Lob für die letzten Auftritte. «Seit Austin hat das Tempo sowohl im Qualifying wie auch im Rennen gestimmt. Wir haben jetzt einen souveränen Vorsprung auf Hamilton von nahezu 30 Punkten. Das sollte sich jetzt für den zweiten Platz ausgehen», so Marko.

Auch Pérez ist froh, dass es besser läuft für ihn. «Wir haben das in den letzten Rennen schon gesehen. Die Pace war da und wir waren recht stark. Aus dem einen oder anderen Grund haben wir noch nicht die Resultate eingefahren. Ich wusste aber, dass es nur eine Frage der Zeit ist.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12