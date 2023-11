Irre Alonso-Gerüchte: «Spielchen sind nicht lustig»

Um Fernando Alonso rankten sich zuletzt ganz wilde Gerüchte. Der Spanier reagiert wenig amüsiert auf die Spekulationen, die die Runde machten.

Macht Fernando Alonso den Abflug bei Aston Martin und geht zu Red Bull Racing? Das Gerücht machte zuletzt die Runde und versetzte die Formel 1 in helle Aufregung.

Sergio Pérez stand in den vergangenen Monaten nach einer schwachen Saison unter Druck, genießt aber weiterhin den Rückhalt des Teams. Sein Vertrag bei RBR läuft noch bis Ende 2024. Zuletzt in Brasilien konnte er mit einer guten Leistung überzeugen, wurde im Rennen Vierter.

Daher sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko auch, dass das Gerücht «völlig aus der Luft gegriffen» sei. «Sowohl Christian Horner, als auch ich haben mehrmals betont, dass Pérez auch nächstes Jahr bei uns fahren wird. Unabhängig von den Ergebnissen. Er hat einen Vertrag und an den werden wir uns halten», betonte Marko bei f1-insider.

Marko hat eine ganz eigene Theorie, wie die Gerüchte um den Sensationswechsel verselbständigt haben. «Ich kann mir gut vorstellen, dass Alonso die selbst gestreut hat, weil seine Ergebnisse mit Aston Martin nach dem brillanten Saisonstart in letzter Zeit sehr enttäuschend waren», so Marko: «Es wäre ja nicht das erste Mal, dass er seine Heimatmedien nutzt, um Stimmung zu machen.»

Marko fügte hinzu: «Nochmal zum Mitschreiben: Wir haben nur sportliche Ziele vor Augen, mit denen wir uns bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi beschäftigen. Und die sind: Wir wollen alle Rennen gewinnen und mit Pérez den Vizetitel klar machen.»

Alonso selbst war in Mexiko überhaupt nicht begeistert, was über ihn und seine Zukunft geschrieben wurde. Denn neben dem angeblichen Wechsel war auch über ein Karriereende spekuliert worden.

«Ich schätze alle Journalisten, die hier sind. Professionelle Leute, die seit vielen Jahren in der Formel 1 dabei sind. Man hat Respekt voreinander, und genau so sollte es auch sein. Aber die Gerüchte stammen von Leuten, die nicht hier im Raum sind. Die wollen nur witzig sein, aber es ist nicht lustig, wenn sie solche Spielchen spielen», wetterte Alonso. Und kündigte an: «Ich werde sicherstellen, dass das Konsequenzen haben wird.» Welche genau, das ließ er offen.

Er gab eine Antwort am Sonntag auf der Strecke: Er fuhr als Dritter seinen ersten Podestplatz seit Ende August ein.

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12