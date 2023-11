Ralf Schumacher: Gesicht von Hülkenberg spricht Bände

​Auch mit dem verbesserten Haas-Rennwagen kommt GP-Routinier Nico Hülkenberg nicht vom Fleck. Sein deutscher Landsmann Ralf Schumacher spricht über die schwierige Situation von Nico.

Auch im 201. Grand Prix konnte Nico Hülkenberg keine WM-Punkte erobern: Der 36-jährige Deutsche ist in der Formel 1 nun seit Australien, also seit mehr als sieben Monaten, nicht in die Punkteränge gefahren, in der Regel immer aus dem gleichen Grund – nach guter bis herausragender Leistung im Qualifying rutscht Hülki in den Rennen wegen des hohen Reifenverschleisses am Hass-Rennwagen Platz um Platz zurück.

Ralf Schumacher (48), sechsfacher GP-Sieger und heute Formel-1-Experte unserer Kollegen von Sky, sagt in seiner Nachbetrachtung des Grossen Preises von São Paulo: «Nico profitierte von einigen Ausfällen, am Ende war aber nicht mehr als Platz 12 drin. Das Haas-Update scheint nicht zu funktionieren, der Reifenverschleiss ist unfassbar hoch. Haas hat Hülkenberg die Chance gegeben, zurück in die Formel 1 zu kommen. Deshalb empfinde ich es als fair und richtig, dass er auch bei Haas geblieben ist.»

«Aber Hülkenberg realisiert auch, dass Haas bei allem, was sie machen, mit dem ganzen Konstrukt in der Sackgasse ist. Haas ist vermutlich nicht mehr up to date, um in der jetzigen Formel 1 halbwegs mitfahren zu können. Das ist schade für Hülkenberg. Man hat ein wenig das Gefühl, dass er offen und ehrlich mit der Situation umgeht, vielleicht aber auch hofft, dass er da irgendwie herauskommt.»

Schumacher, 180-facher GP-Teilnehmer und WM-Vierter 2001 und 2002, weiter: «Nicos Aussagen und sein Gesicht sprechen Bände. Ich verstehe ihn, weil er auch nicht mehr ewig Zeit hat. Er kann es ja noch. Er hat 200 Grand Prix erlebt und stand noch nicht einmal auf dem Podium. Da ist es klar, dass er langsam ungeduldig ist.»

«Bei Haas müsste jetzt viel Geld in die Hand genommen werden. Eine Option wäre, dass Gene Haas das Team verkauft. Der Traum, hier und da etwas zu kaufen und das dann zusammenzuschustern, ist im Alleingang schwer. Für mich ist klar, dass Haas einen Entwicklungspartner braucht, wenn es so weitergeht.»





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12