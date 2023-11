Daniel Ricciardo tobt: «Verfluchte Scheissregeln!»

​Der Australier Daniel Ricciardo (34) gilt als Sonnenschein unter den Piloten, immer ansprechbar, immer aufrichtig, immer einen guten Spruch auf den Lippen. Aber in Brasilien platzte dem achtfachen GP-Sieger der Kragen.

Er ist einer der grossen Sympathieträger im Fahrerlager der Formel 1: Die GP-Fans lieben den Australier Daniel Ricciardo wegen seines sonnigen Gemüts und seiner Schlagfertigkeit. Aber es gibt auch Momente, da vergeht dem 237-fachen GP-Teilnehmer das Lachen. So wie in Brasilien.

Der AlphaTauri-Fahrer explodierte förmlich am Funk: «Ich könnte jetzt erklären, wieso das verfluchte Scheissregeln sind, aber wir kennen sie ja alle.»

Huch, was hat den meist so gut aufgelegten WM-Dritten von 2014 und 2016 dermassen in Rage gebracht?

Passiert ist im Rahmen des Grossen Preises von São Paulo Folgendes: Kurz nach dem Start kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge von Alex Albon, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg. Albon und Magnussen sofort out, Hülkenbergs Haas-Rennwagen konnte repariert werden. Das Rennen musste abgebrochen werden.



Im Getümmel wurden auch die Autos von Daniel Ricciardo (AlphaTauri) und Oscar Piastri (McLaren) in Mitleidenschaft gezogen, Unterboden und Aufhängung bei Piastri, Heckflügel und Bremsverkleidung bei Ricciardo. Die Rennunterbrechung gab diesen beiden Teams die Chance, die Fahrzeuge von Daniel und Oscar instand zu stellen. Aber in den FIA-Regeln steht: Wessen Auto in der Pause repariert werden muss, der muss danach aus der Boxengasse losfahren.



Aber als das Feld mit zweitem stehendem Start auf die Weiterreise ging, tauchte bei den aus der Boxengasse losgefahrenen Piastri und Ricciardo auf – eine Runde zurück. Wieso?



Während Piastri und Ricciardo ihre angeschlagenen Autos an die Box gebracht hatten, kreuzte das Feld unter Gelb nochmals die Ziellinie, bevor Rennleiter Niels Wittich keine andere Wahl blieb als das Rennen abzubrechen. Daher Oscar und Daniel eine Runde zurück.



Daniel nach dem WM-Lauf: «Ich war so wütend, weil sich meine Jungs die Finger wundgearbeitet haben, um den Wagen rechtzeitig zu reparieren. Aber hier sind die Regeln einfach nicht logisch. Es kann doch nicht sein, dass Oscar und ich ins den Grand Prix zurückgehen und gleich mal eine Runde aufgebraten erhalten.»



Ricciardo weiter: «Piastri und ich sind das Opfer eines nicht durchdachten Reglements geworden. Heute hat es ihn und mich getroffen. Aber stellt euch das Durcheinander vor, wenn mal acht oder zehn Autos repariert werden müssten. Diese Regel ist eine Trantüte gehört hinterfragt. Unser Tag war jedenfalls ruiniert.»





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12