Charles Leclerc (Ferrari): Ursache für Crash gefunden

​«Wieso habe immer ich solches Pech?» jammerte Charles Leclerc am Funk. Der Monegasse kam während der Aufwärmrunde zum WM-Lauf von Brasilien von der Bahn ab. Nun steht fest, wie das passieren konnte.

Die Tifosi trauten ihren Augen kaum: Charles Leclerc, der den Grossen Preis von São Paulo als Zweiter hätte aufnehmen sollen, kam während der Aufwärmrunde in Interlagos von der Bahn ab, der Ferrari prallte hart in die Pistenbegrenzung, aus!

Leclerc stöhnte am Funk: «Keine Hydraulik. Wieso habe immer ich solches Pech?» Bei einem Hydraulikverlust melden sich nach und nach verschiedene System ab – in der Regel zuerst die Lenkung, dann die Schaltung. Der fünffache GP-Sieger spürte, wie die Lenkung schwergängig wurde, dann blockierten die Hinterräder, Abflug.

Nun ist klar, wieso der seit Juli 2022 sieglose Leclerc von der Bahn abgekommen ist. Denn Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt: «Es handelte sich um einen Schluckauf in der Elektronik, der dazu geführt hat, dass zunächst die Hydraulik und dann der Motor abgestellt wurden.»

Leclerc: «Das mit der Hydraulik spürte ich wegen der Lenkung, aber dass danach ein Sicherheitsprotokoll aktiviert wurde, das den Motor abstellt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.»



Besonders ärgerlich: Obwohl der Einschlag beträchtlich war, wurde lediglich der Frontflügel kaputtgeschlagen. Leclerc: «Ich konnte den Wagen wieder in Bewegung setzen, aber nur für ungefähr 15 Sekunden. Dann passierte das Gleiche wie zuvor: Hydraulikverlust, Lenkprobleme, Motor stellt ab. Damit kam ich zwanzig Meter weit, dann war der Ofen aus.»



Fred Vasseur: «So etwas ist zuvor in der ganzen Saison nie passiert. Klar ist das sehr frustrierend für Charles, der gewiss aufs Siegerpodest hätte fahren können. Wir müssen uns nun in Ruhe ansehen, wie es zu diesem Defekt kommen konnte.»



Am Ende wurde Ferrari-Fahrer Carlos Sainz Sechster, Lewis Hamilton im Mercedes Achter, George Russell schied wie Leclerc aus, der Engländer wegen eines überhitzten Motors.



Beim WM-Duell um Rang 2 im Konstrukteurs-Pokal zwischen Mercedes und Ferrari steht es vor den letzten zwei Grands Prix 382:362 für Mercedes.





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12