Ralf Schumacher: Mercedes-Schock, Sorgenkind Ferrari

​Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher blickt auf den Grossen Preis von São Paulo zurück und sagt, welche Teams Sorgen haben und welcher Rennstall sich wieder im Aufwärtstrend befindet.

Nach dem abwechslungsreichen Formel-1-WM-Lauf im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos in São Paulo hat sich der 180-fache GP-Teilnehmer und heutige Sky-F1-Experte Ralf Schumacher ein paar Gedanken zum Traditionsrennen von Brasilien gemacht.

Schumacher, 180-facher GP-Teilnehmer und sechsfacher Laufsieger, stellt dabei fest: «Mercedes war am vergangenen Wochenende ganz schwach unterwegs. Toto Wolff war anschliessend schon fast geschockt bei uns am Sky-Mikro.»

«Die Probleme sind damit zu erklären, dass man bei Mercedes das Konzept des Fahrzeugs nicht versteht. Man hatte größere Hoffnung auf ein gutes Rennen in Brasilien, die Enttäuschung war allen Beteiligten anzusehen. Daher befürchte ich, dass Mercedes noch nicht überm Berg ist.»

«Die Mercedes-Schwäche war eine gute Chance für Ferrari im Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM. Aber auch Ferrari erlebte kein gutes Wochenende. Ferrari war schon immer ein bisschen das Sorgenkind. Fred Vasseur kann nicht innerhalb von sechs, sieben Monaten den kompletten Laden auf links drehen. Das hat auch bei meinem Bruder Michael, Ross Brawn und Jean Todt einige Jahre gedauert. Bei Ferrari braucht man Geduld.»



Aufwärtstrend gemäss Ralf hingegen bei Aston Martin: «Die waren sehr stark in Brasilien, mit beiden Fahrern. Nach gutem Beginn der Saison haben sie ein wenig viel versucht in Sachen Entwicklung, das ist ein wenig in die falsche Richtung gelaufen. Aus all diesen Daten hat man nun das Beste herausgeholt, und jetzt sind die Grünen wieder auf Kurs. Das freut mich für Aston Martin.»





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12