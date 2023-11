Max Verstappen 2023: 1000 Führungsrunden möglich

​Fast an jedem GP-Wochenende bricht der dreifache Formel-1-Champion neue Rekorde. Auch in Brasilien. Wir sagen, welche Bestmarken in Las Vegas und Abu Dhabi verbessert werden könnten.

Max Verstappen stellt bei der Frage nach Rekorden immer auf Stehsatz: «Das ist alles schön, wenn ich eines Tages auf meine Karriere zurückblicken werde. Aber ich bin nicht in die Formel 1 gekommen mit dem Gedanken, Bestmarken niederzureissen. Ich fahre einfach, um zu gewinnen. Alles Andere ergibt sich von selber.»

Alles Andere ist inzwischen ziemlich viel, wie unsere Liste von Bestmarken zeigt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

GP-Siege in Folge

Von Miami bis Monza, von Mai bis September 2023 hiess der GP-Sieger jedes Mal Max Verstappen, zehn Mal in Folge. Damit war der Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahre 2013 gebrochen (neun Siege in Folge).

GP-Siege pro Saison

Mit bislang 17 Volltreffern (in 20 Rennen) hat Max seine eigene Bestmarke aus der Saison 2022 verbessert (15). Er hat noch zwei Gelegenheiten, diesen Rekord auszubauen.

WM-Punkte pro Saison

2022 stellte Max einen neuen Rekord auf in Sachen Punkte pro Saison, mit 454. Nach 20 von 22 Rennen und 6 Sprints steht der Niederländer schon bei 524 Punkten.



Podestplätze pro Saison

2022 hatte Verstappen eine neue Bestmarke gesetzt: 22 Rennen, 18 Mal auf dem Siegerpodest. Die hat er mit dem Brasilien-GP übertroffen – sein Sieg bedeutete den 19. Podestplatz des Jahres.



Führungsrunden pro Saison

Der Formel-1-Rekord von Sebastian Vettel hielt zwölf Jahre lang: 2022 zeigte der Deutsche mit Red Bull Racing 739 Führungsrunden pro Saison. Die neue Bestmarke hält Max Verstappen mit 922. Bei den Rennen in Las Vegas und Abu Dhabi liegt da sogar die unfassbare Grenze von 1000 Führungsrunden im gleichen Jahr drin.



Siege von Pole-Position

Verblüffend: Jedes Mal, wenn Max Verstappen von der Pole-Position ins Rennen gehen konnte, hat er gewonnen. 2023 ist das elf Mal passiert – neuer Rekord. Die alte Bestmarke wurde von Nigel Mansell 1992 und Sebastian Vettel 2011 gehalten (neun Siege von Pole in der gleichen Saison).



Grösser Vorsprung in der WM

Verstappen führt in der WM mit 524 Punkten. Der Abstand zum derzeit WM-Zweitplatzierten Sergio Pérez ist grösser als die Anzahl Punkte, die der Mexikaner einfahren konnte. Abstand derzeit 266 Punkt, gesammelte Zähler des Mexikaners: 258.



Aufeinanderfolgende Rennen als WM-Leader

In Abu Dhabi wird Verstappen 39 WM-Läufe lang an der WM-Spitze sein, eine Serie, die im Mai 2022 in Spanien begonnen hatte. In Brasilien zog Verstappen mit Michael Schumacher gleich (37 Rennen lang in Folge WM-Leader, von Indianapolis 2000 bis Suzuka 2002).





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12