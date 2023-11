Ferrari: Neuer Leclerc-Vertrag noch vor Las Vegas-GP?

​Seit Monaten beteuert der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc, seine Zukunft heisse Ferrari. Nun soll der Vertrag mit dem 26-jährigen Monegassen vorzeitig verlängert werden, um ein Jahr bis Ende 2025.

Gerüchte darüber kursieren seit einigen Monaten, nun prescht das italienische Magazin Autosprint vor und behauptet: Noch vor dem GP-Wochenende von Las Vegas werde Ferrari verkünden – vorzeitige Vertragsverlängerung mit Charles Leclerc.

Das heute bis Ende 2024 laufende Abkommen soll dabei um eine Jahr verlängert werden, also bis Ende 2025. Dann läuft auch das heutige Formel-1-Reglement bei Chassis und Motoren aus.

2019 unterzeichnete Leclerc einen Fünfjahresvertrag beim berühmtesten Rennstall der Welt, mit einer Laufzeit bis Ende 2024. Was Charles damals nicht wissen konnte – Ferrari musste am Motor Änderungen vornehmen, auf Befehl des Autosport-Weltverbands FIA, 2020 und 2021 blieben die Italiener ohne GP-Sieg. Ein Fiasko.

2022 – beim Beginn der neuen Flügelauto-Epoche in der Formel 1 – begann Ferrari hervorragend: Charles Leclerc gewann zwei der ersten drei Saisonrennen, im dritten wurde er Zweiter, Ferrari schien wieder titelfähig zu sein.

Doch im Verlauf der Saison legte Red Bull Racing nach, Max Verstappen wurde immer stärker, Ferrari hingegen legte den Rückwärtsgang ein: Mangelnde Standfestigkeit, rennstrategische Fehler, Patzer der Piloten, Entwicklung zu wenig effizient. Die WM-Chance verpuffte.

2023 kam es noch dicker: Leclerc in den ersten acht Rennen nur einmal auf dem Siegerpodest (Dritter in Baku), das Fahrverhalten des Autos zu wenig konstant. «Erst in Österreich hatte ich den Eindruck – jetzt ist das Auto wie aus einem Guss», so Leclerc am Red Bull Ring über Verbesserungen am Rennwagen.

Es dauerte bis September zu einem neuen Sieg von Ferrari, aber den eroberte Carlos Sainz, nicht Leclerc.



Der fünffache GP-Sieger Leclerc hat im Laufe der vergangenen Monate mehrfach betont, dass er seine Zukunft bei Ferrari sehe: «Ich liebe Ferrari, und ich bin hier glücklich. Ich glaube an Ferrari und an die Menschen, die dort arbeiten.»



«Für kein Geld der Welt würde ich Ferrari verlassen, denn Ferrari ist etwas ganz Besonderes. Ich will Weltmeister werden, und ich will ds mit jenem Rennstall durchziehen, von dem ich schon als Kind geträumt hatte – Ferrari. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann bleibe ich dabei.»





Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12