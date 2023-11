GP-Saison 2024: Sprint-Weekend in neuem Ablauf

​Auch in der Formel-1-Saison 2024 wird es sechs der so genannten Sprint-Wochenenden geben, die Austragungsorte stehen noch nicht fest. Abgedacht ist, dass der Ablauf geändert wird. Wieder einmal.

Seit 2021 erleben wir in der Formel 1 Sprint-Wochenenden, mit einem anderen Ablauf und einem kurzen Rennen am Samstag (jeweils ein Drittel der normalen Renndistanz).

Bei Einführung der Sprints im Jahre 2021 gab es nur für die ersten Drei Punkte (3-2-1). Das wurde für Anfang 2022 geändert. Nun erhalten die ersten Acht WM-Punkte, die für die Fahrer-WM und auch im Konstrukteurs-Pokal gelten (8-7-6-5-4-3-2-1) – damit mehr gekämpft wird.

2023 wurde gleich sechs Mal ein Sprint-Wochenende gefahren – in Baku, auf dem Red Bull Ring, in Spa-Francorchamps, in Katar, Texas sowie in Brasilien. Das Format ist leicht geändert worden, weil das zweite freie Training nutzlos geworden war: Am Freitag daher nun nur noch ein freies Training, dann geht es in die Quali für den Grand Prix vom Sonntag. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Sprints, mit der Quali und Stunden danach dem kurzen Rennen. Der WM-Lauf dann wie gewohnt am Sonntag.

Hinter den Kulissen werden die Weichen gestellt, den Ablauf eines Sprint-Wochenendes erneut zu ändern. Möglicher Ablauf: Ein freies Training am Freitag (aber wieder 90 Minuten, nicht 60 wie heute), dann Nachmittag die Quali für den Sprint. Am Samstag zunächst der Sprint, später die Quali für den Grand Prix. Der WM-Lauf wie gewohnt am Sonntag.



Angedacht ist auch, beim Sprint für die ersten Zehn Punkte zu vergeben, nicht für die ersten Acht wie heute.



Die Entscheidung über all das und auch darüber, wo 2024 die Sprints ausgetragen werden, fällt bei der Formel-1-Kommissionssitzung im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi Ende November.





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Geplante Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island