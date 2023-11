Damon Hill: Kritik an Max Verstappen nach Rekord-Sieg

Red Bull Racing-Star Max Verstappen bricht derzeit viele Formel-1-Rekorde, dennoch gibt es von GP-Veteran Damon Hill wieder einmal kritische Anmerkungen zum jüngsten Auftritt des dreifachen Weltmeisters.

Dass Damon Hill nicht zu den grössten Fans von Max Verstappen gehört, dürfte mittlerweile jedem aufmerksamen Formel-1-Fan aufgefallen sein. Der Weltmeister von 1996 kritisiert den Red Bull Racing-Star oft und gerne. Selbst mit Blick auf die ausserordentlichen Leistungen des Niederländers findet der Engländer etwas, das ihm nicht passt.

Zum jüngsten Auftritt des dreifachen Champions, der bereits jetzt mehr als doppelt so viele GP-Siege und Formel-1-Podestplätze wie Hill errungen hat, sagt der 63-Jährige im «Sky Sports F1»-Podcast: «Ich denke, selbst die niederländischen Fans, die Max-Fans, würden ihn gerne das machen sehen, was er in Kampfsituationen macht.»

«Es ist grossartig zu sehen, was Red Bull Racing und Max getan und erreicht haben. Aber wir lieben das Rennfahren, und sie tun das auch, und ich kann mich nicht erinnern, im São Paulo GP viel von Max gesehen zu haben. Er war auf der Strecke und drehte seine Runden», fügt Hill an.

«Ich fuhr selbst Rennen, die ich mit grossem Vorsprung gewonnen habe, und jeder sagt dann: ‚Was für eine tolle Leistung.‘ Man möchte dann sagen: ‚Na ja, um ehrlich zu sein, war es gar nicht so schwierig, weil alles für mich richtig lief und ich nur keinen Fehler machen durfte‘», betont der frühere GP-Pilot.

«Die Dinge, an die man sich erinnert, die Dinge, die wir am Sport lieben, sind die brillanten Überholmanöver», ist sich Hill sicher. Als Beispiel nennt er das Überholmanöver von Lewis Hamilton an Sergio «Checo» Pérez: «Lewis ist in der ersten Runde aussen an Checo vorbeigefahren. Das war ein mutiger, mutiger Schachzug, und für solche Dinge leben wir.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12