Mick Schumacher: Kein Interesse an der Formel E

Mick Schumacher hat kein Interesse an einem Formel-E-Einsatz

Mercedes-Testfahrer Mick Schumacher gibt zu, dass er mit den Elektro-Rennern der Formel-E-Serie nicht viel anfangen kann. «Ich mag die Autos der alten Schule», sagt er.

Dass Mercedes-Reservist Mick Schumacher am liebsten in die Formel 1 zurückkehren würde, ist kein Geheimnis. Die Chancen, dass dies im nächsten Jahr passiert, sind aber gering – nicht zuletzt, weil Williams-Teamchef James Vowles mehrmals bestätigt hat, dass Rookie Logan Sargeant trotz bescheidener Leistungen an Bord bleiben soll.

Der Deutsche schaut sich deshalb auch ausserhalb der Königsklasse nach interessanten Einsätzen um, zuletzt testete er den Alpine A424, mit dem die Franzosen in der Hypercar-Klasse der WEC antreten werden. Schumacher drehte auf dem südspanischen Rundkurs von Jerez seine Runden im Langstrecken-Auto. Ob er 2024 in der WEC an den Start geht, ist aber noch nicht klar.

Sicher ist: Für die Formel E zeigt der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher wenig Interesse. In einem Interview mit «Tuttomotoriweb.it» erklärt er auf die Frage, ob er einen vorübergehenden Wechsel in die rein elektrische Formel-E-Serie in Erwägung zieht: «Ganz ehrlich, dazu sage ich nein. Ich mag Verbrennungsmotoren und ich mag Benzin.»

«Aber wer weiss schon, was die Zukunft bringt», räumt Mick ein. «Gut möglich, dass ich meine Erwartungen anpassen werde, wenn ich mal mit dem Formel-E-Auto gefahren bin. Aber ich mag die Autos der alten Schule, die V8-Motoren, den Geruch, die Flammen und all das. Das ist es, was mich interessiert.»

