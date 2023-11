Fernando Alonso: «Lewis Hamilton motiviert uns alle»

Lange dominierte Lewis Hamilton das Geschehen in der Formel 1. Seit dem Saisonstart 2022 läuft es aber nicht mehr für den siebenfachen Weltmeister, der dennoch nicht aufgibt. Dafür gibt’s ein Lob von Fernando Alonso.

Sieben Titel und 103 GP-Siege hat Lewis Hamilton in seiner bisherigen Formel-1-Karriere errungen. Damit hat der Mercedes-Star neue Massstäbe gesetzt. Doch seit der grossen Regelrevolution, die 2022 umgesetzt wurde und eine neue Fahrzeuggeneration hervorgebracht hat, gehört der siebenfache Champion nicht mehr zu den Spitzenreitern.

Davon lässt sich der aktuelle WM-Dritte aber nicht entmutigen. Und das ist für alle im Formel-1-Feld eine Motivation, wie Fernando Alonso kürzlich in einem Interview mit dem Magazin «GQ» betont hat. Der zweifache Weltmeister, dessen letzter GP-Sieg mehr als zehn Jahre zurückliegt lobt seinen früheren McLaren-Teamkollegen und WM-Rivalen.

Auf die Frage, ob Hamilton auch motiviert wäre, wenn er in Alonsos Situation sein würde, erklärte der Spanier: «Das ist schwer zu sagen. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten und motivieren uns auch anders. Aber Lewis hat bisher in den Phasen, in denen er kein konkurrenzfähiges Auto hatte, seinen Fokus und seine Stärken nie verloren.»

«Es gab nicht viele von diesen Phasen, aber er zeigt immer eine starke Leistung auf hohem Niveau. Derzeit hat er nicht das beste Auto, Red Bull Racing dominiert die WM, aber er kämpft trotzdem jedes Mal so gut er kann. Er jagt Sergio Pérez im Kampf um den zweiten WM-Rang und gibt nie auf. Es motiviert uns alle, dass er nach so vielen Titeln immer noch so entschlossen ans Werk geht», fügt der 32-fache GP-Sieger an.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12