Pierre Gasly: Erinnerungen an Abschied von Vettel

Bevor sich Sebastian Vettel im vergangenen Jahr aus der Formel-1-Startaufstellung zurückgezogen hat, kamen alle 20 GP-Piloten zu einem Abschiedsdinner zusammen. Pierre Gasly erzählt: Es war ein unvergesslicher Abend.

Als sich Sebastian Vettel im vergangenen Jahr dazu entschloss, seine Formel-1-Karriere zu beenden, war gleich klar: Hier geht ein ganz Grosser des Sports. Denn mit dem Deutschen verabschiedete sich nicht nur ein Fahrer, der auf der Strecke viele Erfolge feiern konnte. Der vierfache Weltmeister gehörte auch zu den beliebtesten Figuren im Fahrerlager.

Auch bei seinen Rennfahrer-Kollegen genoss Vettel einen ausgezeichneten Ruf. Das zeigte sich nicht zuletzt beim Abschiedsdinner, zu dem alle 19 Gegner des Heppenheimers erschienen. Pierre Gasly erinnert sich bei seinem Auftritt im «Beyond the Grid»-Podcast: «Das war ein grandioses Abendessen.» Und er beteuert: «Ich werde mich immer daran erinnern.»

«Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass wir alle zusammenkamen. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen man die Menschen und Fahrer von ihrer privaten Seite kennenlernt. Zu bestimmten Fahrern hat man immer ein etwas besseres Verhältnis, aber an jenem Abend war es fast so, als hätte jeder seine Maske fallen gelassen, sobald die Türe zu war, und man bekam die echten Menschen zu sehen», schwärmt der Franzose.

«Ob Lewis, Sebastian oder Daniel – jeder hat alle möglichen Geschichten erzählt, die ich hier nicht wiedergeben werde. Es war einfach urkomisch und es war toll, das zu sehen. Wir sind alle Rennfahrer, die einander auf der Strecke schlagen wollen. Und dabei gibt es natürlich auch Geplänkel, bei dem man ab und zu übers Ziel hinausschiesst. Aber letztlich sind wir alle auch ganz normale Menschen, die aber ein ziemlich aussergewöhnliches Leben führen», ergänzt der Alpine-Pilot.

Auf die Frage, wer ihn an jenem Abend am meisten überrascht habe, offenbart Gasly: «Ich komme mit ziemlich jedem Fahrer im Feld gut aus, aber ja, Lewis war grossartig, Seb natürlich auch, und Yuki Tsunoda hat uns alle so sehr zum Lachen gebracht. Am Ende schauten wir uns alle an und fragten: 'Warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Warum haben wir fünf Jahre gewartet? Lasst uns sicherstellen, dass wir das lieber früher als später wiederholen.'»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12