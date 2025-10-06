Marc Marquez verpasst GPs in Australien und Malaysia

Bei seinem Crash im Indonesien-GP hat sich MotoGP-Weltmeister Marc Marquez eine Fraktur und Bänderverletzung in der rechten Schulter zugezogen. Die Grands Prix in Australien und Malaysia muss er auslassen.

Im Grand Prix auf dem Mandalika International Circuit wurde Ducati-Werksfahrer Marc Marquez in der ersten Runde nach ein paar Kurven von Marco Bezzecchi (Aprilia) unsanft ins Aus befördert. Bei der ersten Untersuchung im Medical Center wurde eine Fraktur in seiner rechten Schulter festgestellt. Danach trat der Weltmeister umgehend die Heimreise an, um sich in seiner spanischen Heimat in Madrid einer neuerlichen Computertomographie und weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

Nun steht fest, dass sich Marc Marquez eine Fraktur am «Processus coracoideus» – ein knöcherner Vorsprung, der aus dem oberen Rand des Schulterblatts herausragt – und eine Bänderverletzung an der rechten Schulter zugezogen hatte. Als fix gilt auch, dass der 32-Jährige die Grands Prix in Australien und Malaysia auslassen muss.

Klinische Untersuchungen und radiologische Untersuchungen hätten einen Zusammenhang mit früheren Verletzungen ausgeschlossen und bestätigt, dass keine signifikante Knochenverschiebung vorliege, hieß es in einer Mitteilung von Ducati.

Das Ärzteteam des Ruber International Hospital in Madrid hat sich für eine konservative Behandlung – also keine Operation – entschieden, die eine Ruhigstellung der betroffenen Schulter bis zur vollständigen Heilung und klinischen Konsolidierung der Fraktur vorsieht.

Marquez wird sich wöchentlichen Untersuchungen unterziehen – eine Rückkehr ist vom Genesungsverlauf abhängig. «Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, den Zeitplan für die Genesung einzuhalten», betonte der neunfache Weltmeister. «Mein Ziel ist es, vor Ende der Saison zurück zu sein, aber ohne die Empfehlungen der Ärzte zu überstürzen. Sowohl meine persönlichen als auch die Hauptziele des Teams wurden erreicht, daher ist es jetzt vorrangig, mich richtig zu erholen und zu 100 Prozent zurückzukehren.»