Nico Hülkenberg über Las Vegas: «Das ist einzigartig»

Nico Hülkenberg: «Ich will uns und den Fans ein gutes Resultat bescheren, auch wenn es hart wird»

Nico Hülkenberg weiss, dass sein Haas-Renner derzeit keine grossartigen Ergebnisse erlaubt. Die Vorfreude auf das nächste Kräftemessen ist dennoch gross. Denn mit Las Vegas erwartet ihn ein einzigartiges Rennen.

Jahrelang versuchten die Formel-1-Verantwortlichen, ein Rennen in Las Vegas zu realisieren, in diesem Jahr ist es endlich soweit: Die GP-Stars rücken in dieser Woche auf dem Las Vegas Strip Circuit aus und die Vorfreude steigt auch bei Nico Hülkenberg. Der Deutsche sagt: «Wir reden schon das ganze Jahr über dieses Rennen, deshalb bin ich happy, dass es nun endlich vor der Tür steht.»

«Das wird ein weiteres Rennen für das Team und ich will uns und den Fans ein gutes Resultat bescheren, auch wenn es hart wird», fügt der Haas-Pilot an. Die Strecke sei für alle Fahrer Neuland, betont er. Und er erklärt: «Kein Fahrer kann sich auf dieses Rennen wirklich gut vorbereiten, deshalb sind die Trainings sehr wichtig.»

«Normalerweise verzichte ich auf eine Streckenbesichtigung am Donnerstag, aber hier könnte ich eine Ausnahme machen, es wäre ein einzigartiger Blick auf den Vegas-Strip», verrät Hülkenberg, der auch über die grössten Herausforderungen spricht.

«Es ist einzigartig, dass wir ein Rennwochenende bei so niedrigen Temperaturen bestreiten werden, wir werden sehen, wie knifflig es werden wird, die Reifen auf Arbeitstemperatur zu bringen», erklärt er mit Blick auf die Prognose, die bis zu 5 Grad Celsius kalte Bedingungen vorhersagt.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12