Las-Vegas-GP im TV: Achtung, Zeitverschiebung!

Die Formel 1 kehrt an diesem Wochenende zum ersten Mal seit über 40 Jahren nach Las Vegas zurück. Bei der TV-Übertragung sind diesmal die Frühaufsteher gefragt.

Formel-1-Fans aufgepasst! Die Formel 1 trägt am Wochenende den prestigeträchtigen Grand Prix in Las Vegas aus. Es ist das erste Mal seit über 40 Jahren, dass die Motorsport-Königsklasse in die Zockerstadt zurückkehrt. Die letzten Besuche der F1 in der «Sin City» fanden 1981 und 1982 beim sogenannten Caesars Palace Grand Prix statt.

Auch wenn die F1 nun in den USA fährt, sind bei den Live-Übertragungen die Frühaufsteher gefragt. Denn in Las Vegas finden Trainings, Qualifying und Rennen am Abend statt. Der diesjährige Grand Prix von Las Vegas wird um 22:00 Uhr Ortszeit gestartet, das Qualifying findet am selben Tag um Mitternacht statt. Durch die Zeitverschiebung ist das am frühen Morgen MEZ.

Die Startzeiten sorgen in Las Vegas für eine Besonderheit und Herausforderung: Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Temperaturen im November nachts einstellige Werte erreichen.

Die niedrigsten Temperaturen in der Geschichte der Formel 1 wurden 1978 beim Großen Preis von Kanada verzeichnet, wo das Quecksilber nur 5ºC erreichte.

Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.

Las-Vegas-GP im Fernsehen

Freitag, 17. November

05.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

05.15 Uhr: ServusTV - Beginn Berichterstattung Erstes Freies Training

05.30 Uhr: Erstes Freies Training

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft…Mick Schumacher

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

08.45 Uhr: ServusTV - Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

09.00 Uhr: Zweites Freies Training

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Miami

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

Samstag, 18. November

05.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Freies Training

05.15 Uhr: ServusTV - Beginn Berichterstattung Drittes Freies Training

05.30 Uhr: Drittes Freies Training

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft…Franz Tost

07.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1981 in Las Vegas

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.30 Uhr: ServusTV - Beginn Berichterstattung Qualifying

08.35 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

09.00 Uhr: Qualifying

10.00 Uhr: ServusTV - Analyse Qualifying

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft…Franz Tost

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 19. November

05.00 Uhr: ServusTV – Countdown zum Rennen

05.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

06.10 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

06.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

07.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

07.00 Uhr: Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden)

08.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.10 Uhr: ORF 1 – Grand Prix Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

10.40 Uhr: ORF 1 – Motorhome

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.35 Uhr: ServusTV – Highlights Grand Prix

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix Wiederholung

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix Wiederholung

15.00 Uhr: Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden) Wiederholung

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung