Las Vegas-GP: Kälte bringt Verstappen ins Schwitzen

Es wird cool in Las Vegas, so oder so

​Bei der Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas ist die Kälte bei den Teams ein heisses Thema: Fahrer und Techniker geraten ob der Denksportaufgabe ins Schwitzen, wie die Reifen warmgefahren werden sollen.

Die üblichen Beschwerden von Fahrern und Ingenieuren in Sachen Reifen: Die Walzen werden zu heiss und verschleissen zu stark. Beim kommenden Grossen Preis von Las Vegas (18. November, Start 7.00 Uhr europäischer Zeit) könnte das Problem beim Nachtrennen ein ganz anderes werden – um diese Jahreszeit sind Temperaturen bei zehn Grad in der Nacht normal, und es ist keine Seltenheit, dass es bis auf wenige Grad abkühlt. Die Quali am Freitag findet um Mitternacht statt, Rennstart am Samstagabend ist lokal 22.00 Uhr.

Wir haben uns bei den Meteorologen von Nevada schlaugemacht. Aus heutiger Sicht sinkt die Temperatur in der Nacht in den kommenden Tagen auf knapp unter zehn Grad.

Es erweist sich 2023 ohnehin als sehr knifflig, die Pirelli-Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bekommen, aber Las Vegas ist eine ganz andere Hausnummer.

«Alles wird davon abhängen, wie kalt es wirklich ist», sagt Andrew Shovlin, der leitende Ingenieur von Mercedes. «Wenn die Temperatur der Rennstrecke im einstelligen Gradbereich liegt, dann können wir anhand der Wintertests in Spanien ungefähr erahnen, was auf uns zukommt. Dann wird es ganz, ganz schwierig, die Reifen richtig warm zu bekommen. Wir könnten viel Körnen erleben.»



Immer wieder hinterlässt das gefürchtete Phänomen des «grainings», also des Körnens, Fahrer und Ingenieure ratlos. Von Körnen sprechen wir im Rennjargon, wenn ein Auto zu rutschen beginnt und sich auf der Reifenlauffläche kleine Gummikörner bilden. Das Körnen kann nach wenigen Runden wieder verschwinden, wenn der Pilot vorsichtig ist. Es kann aber auch immer schlimmer werden, so übel, dass ein Reifenwechsel unerlässlich wird. Graining entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel der Faktoren Fahrstil, Pistenoberfläche, Abstimmung, Benzinlast und Reifenmischung.



Manchmal werden die Gummikügelchen weggeschliffen, und der Reifen erholt sich, weil die Reifenoberfläche wieder sauber ist. Manchmal aber ist so viel Gummi weg, dass sich der Reifen eben nicht mehr erholen kann.



In aller Wahrscheinlichkeit wird Las Vegas salopp formuliert der kälteste WM-Lauf des Jahres. In Österreich und in den Niederlanden erlebten wir 2023 Temperaturen um die 15 Grad. Das wird in Las Vegas locker unterboten.



Einen Rekord werden wir im Spielerparadies aber nicht erleben. Als kältester Formel-1-GP gilt der Grosse Preis von Kanada 1978 in Montreal, bei welchem es im Rahmen der Siegerzeremonie (Gilles Villeneuve gewann) sogar zu schneien begann! Damals wurden fünf Grad gemessen.





Grosser Preis von Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12