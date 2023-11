Formel 1 in Las Vegas: 24 verrückte Fakten und Zahlen

Als Stadt, die niemals schläft, wird allgemein New York bezeichnet. Vergessen Sie’s! Die wahre Action Tag und Nacht findet in Las Vegas statt. Hier für jede Stunde des Tages Fakten zur Rückkehr der Formel 1.

Die Königsklasse ist zurück in Las Vegas. Gefahren wird im Zeitraum 20.30 bis 24.00 Uhr hier im Spielerparadies, danach geht’s für die meisten GP-Besucher ab ins Nachtleben bis in die frühen Morgenstunden, mit Spiel, Shows, Tanz, Essen und Trinken.

Die Nacht ist kurz, denn in der ganzen Stadt wird gebaut, der Lärm ist allgegenwärtig. Und schon strahlt die Sonne über dem Himmel von Nevada, und die Besucher erkunden die Einkaufs-Passagen der Casinos. New York die Stadt, die niemals schläft? Von wegen!

Für jede Stunde des Tages präsentieren wir Fakten und Zahlen zu Las Vegas und zur neuen Strassenrennstrecke – als Einstimmung in ein unvergleichliches Rennwochenende.

Wieso eigentlich Las Vegas? Der Spanier Rafael Rivera gilt als Entdecker einer Oase in der Wüste, die er «las vegas» taufte, also «die Auen» oder «die Wiesen». Er wollte so die Fruchtbarkeit des wasserreichen Landstrichs in der Wüste betonen.

Und wo wir gleich dabei sind: Wieso heisst dieser Bundesstaat Nevada? Er ist – ebenfalls nach den spanischen Entdeckern – benannt nach der spanischen Sierra Nevada (schneebedeckte Bergkette). Der Bundesstaat trägt den Spitznamen «Silver State», für die Silberadern, die hier entdeckt wurden.



Erstmals in der Formel-1-Historie findet die Action in Sachen Zeitverschiebung überlappend statt. Las Vegas ist als Nachtrennen ausgelegt, und da die Action daher jeweils ab 20.30 Uhr Lokalzeit beginnt, schalten sich die Zuschauer aus Europa am früheren Morgen des jeweils folgenden Tages ein. Beispiel Grand Prix: Start hier in Las Vegas am Samstag um 22.00 Uhr, also in Europa um 7.00 Uhr am Sonntagmorgen.



Die Strecke «Las Vegas Strip Circuit» (LVSC) ist gemäss der Organisatoren 6,11 Kilometer lang und damit die drittlängste der aktuellen Kurse. Länger sind nur Spa-Francorchamps mit 7,004 km und Jeddah mit 6,174 km.



Die Strecke besteht aus 17 Kurven mit zwei DRS-Zonen (drag reduction system, Zonen, in welchen der Heckflügel der Autos zum Angreifen flachgestellt werden darf).



Herzstück des Kurses ist die Vollgaspassage den berühmten Las Vegas Strip hinunter, vorbei an einigen der berühmtesten Casino-Hotels der Welt – The Venetian, Caesars Palace, Flamingo, Paris Las Vegas, Bellagio.



Das gibt uns elegant den Bogen zu den ersten beiden Formel-1-Rennen von Las Vegas, 1981 und 1982, die auf dem Parkplatz des Caesars Palace stattfanden. Mehr über diese Peinlichkeit hier in unserer Hintergrundgeschichte.



Simulationen haben ergeben, dass die Topspeed auf dem Strip bei rund 345 km/h liegen wird.



Der Start/Ziel-Bereich liegt auf einem Gelände, das die Formel 1 gekauft hat und wo ein neues Boxengebäude errichtet worden ist. Gesamtkosten für die F1: rund 250 Millionen US-Dollar. Bauzeit – ungefähr ein Jahr. Es ist drei Fussballfelder lang und damit das grössten F1-Boxengebäude der Welt.



Am Mittwoch wird hier eine Eröffnungszeremonie stattfinden, bei welcher Las Vegas alles geben wird: Zusammen mit Artisten von Cirque du Soleil wird der australische Weltstar Kylie Minogue auftreten.



Die Strecke führt nicht nur an den Casinos vorbei, sondern auch am «High Roller», einem Riesenrad, das 2008 den «Singapore Flyer» als grösstes Riesenrad der Welt ablöste. 2021 wurde dann der High Roller selber übertroffen, vom neuen «Ain Dubai».



Die Piste führt ferner vorbei an der jüngsten Attraktion von Las Vegas, der atemberaubenden «Sphere». Das Auditorium mit 18.600 Sitzplätzen wurde Ende September 2023 eröffnet. Auf 54.000 Quadratmetern der Halbkugel und 1,2 Millionen Einzelflächen lassen sich via LED hochauflösende Bilder abspielen. Der Effekt ist verblüffend. Gegenwärtig ist dort als Dauergast die Rockband U2 untergebracht.



30 verschiedene Pistenvarianten wurden vom Architekten Hermann Tilke und seinem Team erwogen, bevor die heutige Streckenführung feststand.



Die Strecke wird im Gegenuhrzeigersinn befahren – wie die Pisten in Baku, Miami, Austin, Interlagos, Dschidda und Yas Marina.



1750 Leuchten machen die Nacht für die Fahrer zum Tag.



Es wurden 18 Tribünen errichtet, dazu 10 besondere Gäste-Häuser (die gemietet werden können).



Der Belag besteht aus 103.000 Tonnen Material: 60.000 Tonnen Untergrund, 21.000 Tonnen Mittelschicht, 22.000 Tonnen Rennasphalt.



In verschiedenen Fan-Zonen sind zahlreiche Bühnen errichtet worden. Das Musik- und Show-Programm umschliesst Künstler aller Genres – John Legend, Tiesto, 30 Seconds to Mars, Swedish House Mafia, Keith Urban, Nile Rodgers & Chic, Cirque du Soleil, Blue Man Group, Steve Aoki, will.i.am, Journey.



Als kältester Formel-1-WM-Lauf gilt der Grosse Preis von Kanada 1978 in Montreal, bei welchem es im Rahmen der Siegerzeremonie (Gilles Villeneuve gewann) sogar zu schneien begann! Damals wurden fünf Grad gemessen. Am kommenden Wochenende werden Temperaturen bis knapp unter zehn Grad erwartet.



Jahrelang hatte Bernie Ecclestone, Baumeister der modernen Formel 1, versucht, den GP-Sport nach Las Vegas zurückzubringen. Allerdings mit der Auflage – die Rennwagen sollen auf dem Strip fahren. Die Casino-Besitzer lehnten müde lächelnd ab. Ihr Antwort: «Die Formel 1 braucht Las Vegas mehr als Las Vegas die Formel 1.» Für sie kam es überhaupt nicht in Frage, den Strip wochenlang zu sperren.



Aber dann hat sich Vieles geändert. Die Formel 1 erhielt mit Liberty Media einen neuen Besitzer und in der Chefetage endlich frischen Wind, mit Ecclestone-Nachfolger Chase Carey und dann mit dem früheren Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali. Die Netflix-Doku «Drive to Survive» erwies sich vor allem in den USA als Popularitäts-Turbo, und auf einmal war der GP-Sport wieder sexy und begehrenswert.



Ein Rennen am Samstag ist in der Formel durchaus nicht unüblich. Der erste Formel-1-WM-Lauf fand an einem Samstag statt, und der Traditions-GP von Grossbritannien rückte erst ab 1984 permanent auf einen Sonntag-Termin! Von den bislang 1099 F1-Rennen seit Silverstone 1950 sind immerhin 57 an einem Samstag über die Bühne gegangen – der letzte davon war der Grosse Preis von Südafrika 1985 in Kyalami bei Johannesburg. Bis Las Vegas 2023.



Las Vegas wird zum sechsten Nachtrennen der Formel 1. Erstmals in der Nacht wurde in Singapur 2008 gefahren, es folgten die Rennen in Abu Dhabi (ab 2009), Bahrain (2014 umgestellt auf Nachtrennen), Katar 2021 und Saudi-Arabien 2021.



Formel-1-WM-Läufe fanden bisher in den USA an zehn verschiedenen Orten statt: in Indianapolis (1950–1960 im Rahmen des Indy 500) und später von 2000–2007 (Kombination aus Oval und Infield), in Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961–1980), Long Beach (1976–1983), Las Vegas (1981/1982), Detroit (1982–1988), Dallas (1984), Phoenix (1989–1991) und Austin (seit 2012). 2022 kam Miami hinzu.