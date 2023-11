Las Vegas-GP im Fernsehen: Alles anders, Regen kommt

​Die Formel 1 will sich in Las Vegas ins beste Flutlicht stellen, auch die Teams geben alles, mit Sonderlackierungen. Und, als ob das nicht genüg wäre, wird auch das Wetter noch einige Kapriolen zeigen.

Nicht nur, dass wir bei der Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas das üblicher Wüstenklima haben (im November warm am Tag, kalt in der Nacht) – Fahrer und Techniker müssen überdies mit Regen rechnen!

Geht es vielleicht noch durchgeknallter als beim Grossen Preis von Las Vegas? Wir sind darauf gefasst, dass die Formel 1 das grösste Spektakel der GP-Saison auf die Beine stellen wird. Kleines Beispiel: Bei der Eröffnungszeremonie vom Mittwoch hier in Las Vegas wird Weltstar Kylie Minogue auftreten.

Aber wie so oft kann das Mutter Natur locker toppen: Denn die GP-Rennställe müssen sich nicht nur auf Temperaturen von ungefähr zehn Grad bei Trainings und Rennen in der Nacht einstellen, die Meteorologen von Las Vegas haben auch angekündigt – am Freitag- und Samstagnacht sind Regenschauer nicht ausgeschlossen!

Berechnungen zufolge werden auf dem Vollgasteil an den Casinos vorbei am Vegas Strip Tempi von rund 340 km/h erreicht. Das kann ja lustig werden auf nasser Bahn, bei niedrigen Temperaturen und auf frischem Asphalt.



Die Teams rücken sich hier ins beste Licht: Ferrari fährt in Sonderlackierung, und auch Williams – in US-amerikanischem Besitz der Investment-Firma Dorilton Capital – zeigt seine Rennwagen in ungewöhnlicher Bemalung: Als Knicks vor dem berühmten «Neon Boneyard» von Las Vegas, einem Museum, in welchem ausrangierte Neon-Zeichen der Glitzerstadt ausgestellt sind.



Wie sich die Action auf der Rennstrecke entwickelt, erfahren Sie am besten mit unserem Live-Ticker; dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.





Las Vegas-GP im Fernsehen

Freitag, 17. November

05.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes freies Training

05.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Freies Training

05.30 Uhr: Erstes Freies Training

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Mick Schumacher

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

08.45 Uhr: ServusTV - Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

09.00 Uhr: Zweites Freies Training

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Miami

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung



Samstag, 18. November

05.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Freies Training

05.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Freies Training

05.30 Uhr: Drittes Freies Training

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Franz Tost

07.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen 1981 in Las Vegas

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.35 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

09.00 Uhr: Qualifying

10.00 Uhr: ServusTV – Analyse Qualifying

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Franz Tost

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Chasing the Dream

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. November

05.00 Uhr: ServusTV – Countdown zum Rennen

05.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

06.10 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

06.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

07.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

07.00 Uhr: Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden)

08.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.10 Uhr: ORF 1 – Grand Prix Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

10.40 Uhr: ORF 1 – Motorhome

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.35 Uhr: ServusTV – Highlights Grand Prix

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix Wiederholung

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix Wiederholung

15.00 Uhr: Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden) Wiederholung

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung