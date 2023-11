Reifen-Dilemma in Las Vegas: Das sagt Pirelli 15.11.2023 - 09:03 Von Mathias Brunner

© F1 Einzigartige Atmosphäre in Las Vegas © LAT Pirelli-Rennchef Mario Isola Zurück Weiter

​Die Formel 1 ist zurück in Las Vegas, nach 41 Jahren. Ein grosses Thema am kommenden Wochenende wird das Reifen-Management sein, wegen der niedrigen Temperaturen. Was Pirelli-Rennchef Mario Isola dazu sagt.