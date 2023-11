Glock: Hülkenberg gegen Verstappen wäre interessant

Nico Hülkenberg fährt mit seinem Haas nur um die goldene Ananas. Timo Glock würde den Deutschen gerne mal im Duell mit Max Verstappen sehen.

Nico Hülkenberg hat es seit seinem Debüt 2010 nie in ein Topteam geschafft, obwohl er jahrelang als einer der absoluten Topfahrer im Feld galt. Das hat sich bis heute nicht verändert. Doch mit dem Haas sind im Idealfall nur ein paar Punkte möglich.

Hülkenberg hat in seiner bisherigen Karriere hin und wieder das richtige Timing gefehlt, um kontinuierlich um Siege und Podiumsplätze zu fahren. Hülkenberg hat beides noch nicht erreicht. Sky-Experte Timo Glock würde Hülkenberg gerne noch einmal in einem starken Renner sehen.

«Ich würde Nico Hülkenberg gerne in einem Team sehen, das ihm eine Chance auf Punkte oder sogar auf ein Podium gibt», sagte Glock bei WSM Casino.

Aber nicht nur Hülkenberg. «Es wäre auch toll zu sehen, was Alexander Albon in einem der Top-Teams leisten könnte. Er hat bei Williams beeindruckende Leistungen gezeigt, und er würde die Chance in einem Top-Team ergreifen», so Glock, der beiden auch ein WM-Duell zutrauen würde: «Es wäre auch interessant, einen dieser Jungs gegen Verstappen antreten zu sehen und zu beobachten, was sie tun könnten!»

Möglicherweise wird ja bei Ferrari etwas frei. Der Vertrag von Charles Leclerc läuft noch bis 2024. Leclerc werde sich sicherlich fragen, ob er mit den Roten jemals eine echte Chance auf den Kampf um die WM-Krone haben könne, so Glock.

«Entweder stimmt das Paket nicht ganz oder es gibt zu viele Fehler im Team. Das nächste Jahr wird für ihn sehr wichtig sein, was seine Zukunft angeht», sagte Glock.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12