Max Verstappen kritisiert Vegas: «Nicht mein Ding»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat eine klare Meinung zum Rennwochenende in Las Vegas. Der Red Bull Racing-Star kritisiert nicht nur die Eröffnungsshow, sondern auch das Streckenlayout.

Die Formel-1-Verantwortlichen und Teamchefs freuen sich über das Rennen in Las Vegas, das nicht nur eine einzigartige Bühne für den Sport liefert, sondern auch die Kassen klingeln lässt. Für die Fahrer bedeutet der Auftritt in der Spielerstadt allerdings viel Stress, denn sie müssen nicht nur einen neuen Strassenkurs bewältigen, auch neben der Strecke sind sie gefragt.

So traten etwa alle Fahrer bei der Eröffnungszeremonie auf, bei der neben einer Laser- und Drohnen-Show auch Auftritte verschiedener Musik-Stars auf dem Programm standen, bevor die Fahrer einzeln vorgestellt wurden. Während die Zuschauer und Medienschaffenden begeistert darauf reagierten, zeigte sich Max Verstappen wenig beeindruckt von der Veranstaltung.

Der Champion kritisierte: «Ich mag all diese Dinge nicht, ich freue mich nur darauf, auf der Strecke mein Bestes zu geben. Meinetwegen könnte man alle Veranstaltungen streichen, denn ich fühle mich wie ein Clown bei solchen Auftritten. Ich habe kein Problem mit dem GP hier, es ist nur nicht mein Ding. und ich bin da ehrlich.» Er verstehe, dass die Business-Sicht sich von jener der Fahrer unterscheide, beteuerte er gleichzeitig.

Kritik übte Verstappen auch an der Streckenführung: «Ich finde nicht, dass sie so aufregend wirkt. Strassenkursen sind generell nicht so spannend mit den aktuellen Autos, die zu schwer sind. Und es hilft natürlich nicht, wenn man dann noch wenig Grip hat. Natürlich wird die ganze Szenerie grossartig aussehen, aber das Streckenlayout selbst ist nicht so aufregend. In einem Formel-1-Auto macht es viel mehr Spass, Highspeed-Kurven zu fahren, und hier gibt es nicht viele davon.»

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

03. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12