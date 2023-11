Günther Steiner: «Dieses Rennen setzt neue Massstäbe»

Haas-Teamchef Günther Steiner freut sich auf das Rennwochenende in Las Vegas. Der Südtiroler verrät, was er erwartet und erklärt, welche Herausforderungen die Fahrer und Ingenieure meistern müssen.

Die Erwartungen an die Formel-1-Rückkehr an Las Vegas waren schon vor der Anreise hoch und bisher wurden sie übertroffen: In der Wüstenmetropole wurden die Fahrer mit grossen Shows und viel Tamtam empfangen – was nicht jedem gefiel. Für Günther Steiner ist der GP in der Spielerstadt aber «eine sehr coole Veranstaltung, die ganz anders ist als alles, was die Formel 1 zuvor gemacht hat».

Der Haas-Teamchef ist sich sicher: «Dieses Rennen setzt neue Massstäbe.» Auch bei den Herausforderungen werden die Fahrer und Ingenieure etwas Neues erleben, ist er überzeugt: «Wir erwarten tiefe Temperaturen und das wird sicher knifflig für alle, denn wie wir wissen, müssen wir die Reifen auf Temperatur bringen.»

«Es hängt sicherlich auch vom Belag ab, wie gut uns das gelingen wird. Dieser wird auch den Abbau bestimmen, aber ich denke nicht, dass dieser bei uns viel schlimmer ausfallen kann als in Brasilien. Wir werden im Training sehen, wie der Belag beschaffen ist und welche Temperaturen vorherrschen, dann wissen wir mehr», sagt der Südtiroler, der als Teamprinzipal eines US-Rennstalls besonders viel Freude an den drei Formel-1-Events hat, die auf US-Boden stattfinden.

«Wer hätte vor fünf oder zehn Jahren gedacht, dass wir drei Rennen in Amerika haben würden, nun haben wir sie und sie sind sehr unterschiedlich, was für mich entscheidend ist. Es ist, als würde man auf verschiedenen Kontinenten unterwegs sein, es fühlt sich nicht wie im gleichen Land an. Ich glaube, dass es gut für die Formel 1 und die amerikanischen Fans ist, die nun zahlreicher erscheinen, um uns zu unterstützen», schwärmt Steiner.

