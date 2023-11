Las Vegas: Chaos nach 10 Minuten, zwei Autos kaputt!

​Erstes Training zum Grossen Preis von Las Vegas auf dem neuen Strassenkurs Las Vegas Strip Circuit: Bestzeit für Charles Leclerc, aber das Training wurde nach dem Ausfall von Carlos Sainz’ Ferrari nicht wieder aufgenomm

Das erste Training auf dem neuen Las Vegas Strip Circuit endet mit einer Blamage: Carlos Sainz’ Ferrari blieb nach einem üblen Schlag stehen, wie sich herausstellte, ist der Betonrahmen eines Kanaldeckels gebrochen.

Die FIA muss nun sämtlich Kanaldeckel prüfen, noch steht nicht fest, ob und wann das zweite Training gefahren werden kann.

Rote Flagge nach kaum zehn Minuten: Der Ferrari von Carlos Sainz war stehengeblieben, nach einem üblen Schlag auf das Auto. Formel-1-Rennchef Niels Wittich ging kein Risiko ein, um den auf der Höhe des Paris-Casinos stehengebliebenen Wagen wegbringen zu lassen. Die Übung dauerte fast zehn Minuten.

Stand zur gleichen Zeit: Leclerc vor Hülkenberg, dann Magnussen und Verstappen. Leclerc inzwischen bei 1:41 min.

Dann die Meldung der FIA: Das Training wird nicht wieder aufgenommen! Ungläubige Gesichter unter den Fans, Staunen auch in der Boxengasse.



Offenbar gibt es ein Problem mit einem Abflussdeckel, was in der Formel 1 immer wieder vorkommt.



Am Ferrari von Sainz ist der Unterboden schwer beschädigt worden, dazu ist die Aufhängung kaputt, möglicherweise ist auch die Überlebenszelle beschädigt.



Auch das Alpine-Chassis von Esteban Ocon ist beschädigt worden.



Carlos Sainz geht es gut.



Die FIA hatte aus Sicherheitsgründen keine andere Wahl, als das Training abzubrechen.



Niels Wittich und seine Mannschaft sind an der Zwischenfallstelle, um zu sehen, wie es hier weitergeht.





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit