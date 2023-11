Las Vegas-Training vor Aus: Problem kein Einzelfall

​Die Formel 1 und der Autosport-Weltverband FIA haben ein Problem: Eine gebrochene Betonumrahmung eines Abflusskanals ist offenbar kein Einzelfall. Es steht in den Sternen, ob es ein zweites Training geben kann.

Das erste freie Training zum Grand Prix von Las Vegas war nach zehn Minuten vorbei: Carlos Sainz’ Ferrari war nach einem heftigen Schlag stehengeblieben. Später stellte sich heraus – der Madrilene war über einen Kanaldeckel gebrettert, dessen Betonumrandung gebrochen war. Auch die Rennwagen von Ocon (Alpine) und Albon (Williams) sind beschädigt worden.

Ferrari spricht von «erheblichen Schäden». Bilder zeigten: Unterboden kaputt, Aufhängung kaputt, möglicherweise auch das Chassis nicht mehr zu verwenden. Alpine bestätigt, dass das Chassis von Ocon gewechselt wird.

Die FIA teilt mit: «Bei der Inspektion der Unfallstelle von Sainz ist festgestellt worden, dass der Betonrahmen eines Kanaldeckels gebrochen ist. Wir müssen nun alle Kanaldeckel prüfen.»

Was die FIA nicht bestätigt: Dabei sind wohl weitere gebrochene Rahmen gefunden worden.



Die FIA weiter: «Wir stehen mit den lokalen Behörden in Verbindung, wie viel Zeit die notwendige Arbeit in Anspruch nehmen wird.»



Das auf Mitternacht angesetzte zweite Training (in Europa 9.00 Uhr früh) steht in Frage, durchaus denkbar, dass hier in Nevada heute überhaupt nicht mehr gefahren werden kann!



Denn es reicht nicht, angebrochene Rahmen zu reparieren oder zu ersetzen. Die Fachleute müssen auch prüfen, wie es überhaupt zu solchen Schäden kommen konnte. Gut möglich, dass es da auf die Schnelle keine Lösung gibt.





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit