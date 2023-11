Fred Vasseur (Ferrari): «Auto kaputt – inakzeptabel»

​Nach zehn Minuten Training schweigen die Motoren am Las Vegas Strip Circuit: drei Autos sind beschädigt durch eine gebrochene Kanaldeckel-Umrandung. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schäumt.

Statt Glitzer und Glamour auf dem neuen Las Vegas Strip Circuit ungläubige Gesichter unter den Besuchern, die nach zehn Minuten Fahrbetrieb nichts mehr zu sehen bekommen, was Action auf der Bahn angeht: Wegen einer kaputten Kanaldeckel-Umrandung, die mindestens drei Fahrzeuge beschädigt hat (jene von Sainz, Ocon und Albon), hatte die FIA keine andere Wahl – Training abgebrochen, Fortsetzung ungewiss.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt: «Das Monocoque des Wagens von Carlos ist ruiniert – Motor, Batterie, Boden ebenfalls. Das ist inakzeptabel.»

Der Franzose weiter: «Das kostet uns ein Vermögen! Wir sind hier echt die Gelackmeierten. Und falls es ein zweites Training geben wird, kann Carlos daran sicher nicht teilnehmen. Was hier passiert, das ist für die Formel 1 einfach nicht hinzunehmen.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bringt die Stimmung im Fahrerlager auf den Punkt: «Wir alle hatten uns so gefreut aufs Rennfahren hier auf dem Las Vegas Strip Circuit. Was jetzt passiert ist, das ist jammerschade. Aber bei der Sicherheit darf es keine Kompromisse geben.»





1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit