Max Verstappen : «Fuhr schon auf besseren Strecken»

Formel-1-Champion Max Verstappen drehte im verlängerten zweiten Training auf dem Las Vegas Strip Circuit die sechstschnellste Runde. Der Red Bull Racing-Star gestand hinterher: Der Fahrspass hält sich in Grenzen.

Insgesamt 41 Mal umrundete Max Verstappen den Las Vegas Strip Circuit in den ersten beiden Trainingssession. Nur vier Umläufe schaffte der Red Bull Racing-Star im ersten Training, das wegen der Probleme mit der Betonumrandung der Abdeckungen an der Strecke nur neun Minuten dauerte. 37 Mal legte er in der auf 90 Minuten verlängerten zweiten Session die 6,201 km zurück. Am Ende belegte er den sechsten Platz auf der Zeitenliste.

Mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:36,183 min war er 0,918 sec langsamer als der Tagesschnellste Charles Leclerc im Ferrari. Nach getaner Arbeit erklärte Verstappen: «Die Strecke fühlte sich sehr rutschig an. Natürlich sind wir im ersten Training nicht viel zum Fahren gekommen, deshalb dauerte es etwas, bis etwas Gummi auf der Piste lag.»

«Am Ende wurde es etwas besser und wir konnten unser Programm abspulen, was wohl das Wichtigste war», fügte der Niederländer an. Viel Fahrspass bot die Piste nicht, wie er gestand: «Nein, ich habe es nicht genossen und ich fuhr in meinem Leben schon auf besseren Strecken. Das habe ich aber auch nicht anders erwartet, ich habe das ja schon am Mittwoch gesagt. Es war also nichts Neues für mich, aber wir müssen wohl einfach damit klarkommen.»

Mit Blick auf das Reifenverhalten schilderte Verstappen auch: «Der weiche Reifen ist auf einer Runde natürlich gut, im Longrun war es etwas schwieriger, die weiche Mischung hat über die Distanz etwas mehr Mühe. Aber auch der Medium-Reifen war im Longrun nicht der Beste, das müssen wir also noch anschauen und herausfinden, wie wir uns verbessern können. Wir müssen am Abbau im Renntrimm arbeiten, auch wenn wir in dieser Hinsicht im Vergleich zu anderen Teams nicht schlecht dastehen. Aber ich denke, da können wir noch nachlegen. Auf jeden Fall wird die Reifenwahl fürs Rennen nicht einfach.»

2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit