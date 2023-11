Nico Hülkenberg (7.): «Fühlte sich nicht schlecht an»

Es dauerte eine Weile, bis Nico Hülkenberg auf dem Las Vegas Strip Circuit auf Touren kam. Am Ende durfte sich der Haas-Pilot aber über die siebtschnellste Rundenzeit freuen. Damit war er zufrieden.

Der Auftakt ins Las Vegas-Wochenende wird den Teams und Fahrern noch lange in Erinnerung bleiben, und das aus unerwarteten Gründen: Im ersten freien Training sorgten die Abdeckungen von Ventilen auf dem Strassenkurs für ein frühes Ende. Weil sich die Betonumrandung löste, kam es gleich bei drei Autos zu teilweise erheblichen Schäden.

Carlos Sainz und Esteban Ocon mussten im stark verspäteten und auf 90 Minuten verlängerten zweiten Training mit einem neuen Chassis ausrücken, auch am Williams von Alex Albon musste vor der letzten Session gearbeitet werden. Hülkenberg, der sich entschieden hat, ohne das grosse Austin-Update des US-Rennstalls auszurücken, hatte hingegen Glück, sein Auto blieb ganz.

Der Deutsche drehte im zweiten Training einige langsame Runden, bevor er richtig Gas gab. Am Ende durfte er die siebtschnellste Rundenzeit bejubeln. Danach erklärte er: «Es war offensichtlich ein interessanter Tag unter einzigartigen Umständen für alle Beteiligten. Ich denke, dass der Start des zweiten Trainings um 2.30 Uhr ein Rekord sein wird, der für eine lange Zeit Bestand haben wird.»

«Wir müssen von heute auf morgen sehen, was wir mit unserem Set-up machen können, aber das Auto fühlte sich nicht schlecht an, zumindest auf einer schnellen Runde», fügte der 36-Jährige an. Teamchef Günther Steiner sagte: «Das war kein perfekter Start ins Wochenende, aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, zu warten und die Strecke zu reparieren, um das zweite Training bestreiten zu können.»

«Auch wenn wir alle müde sind, reichte die Energie, um die verlängerte zweite Session durchzustehen und ich denke, das wird uns im dritten Training sicher helfen. Wir waren ziemlich gut vorbereitet, als wir ausrückten, und nun müssen wir unsere Arbeit fortsetzen und die Autos fürs Qualifying und Rennen vorbereiten», ergänzte der Südtiroler.

2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit