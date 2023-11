Fernando Alonso (3.): «Wir müssen nachlegen»

Fernando Alonso beendete das zweite Training auf dem Las Vegas Strip Circuit mit der drittschnellsten Runde. Trotzdem bleibt er vorsichtig, denn er erwartet einen engen Fight im Qualifying und im Rennen.

Etwas mehr als eine halbe Sekunde fehlte Fernando Alonso nach dem zweiten Training von Las Vegas auf die Bestzeit von Charles Leclerc. Der Aston-Martin-Hoffnungsträger landete mit seiner Rundenzeit von 1:35,793 min auf dem dritten Platz hinter dem Ferrari-Star und dessen Teamkollegen Carlos Sainz. Danach sagte er über den Strassenkurs: «Dies ist eine wirklich interessante Strecke mit vielen unterschiedlichen Kurven und langen Geraden.»

«In der Nacht verlieren die Reifen ein wenig an Temperatur, so dass es interessant ist, in die harten Bremszonen zu gehen, denn du weisst nie, wieviel Grip du haben wirst. Das könnte für ein unterhaltsames Rennen sorgen, auch weil es ein paar Überholmöglichkeiten gibt», schilderte der zweifache Champion aus Spanien.

«Im Rennen könnte es aufregend werden, wenn wir ein Safety-Car haben, weil dann die Reifentemperaturen fallen. Aber das ist für alle gleich und wir sollten gut vorbereitet sein», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Und Alonso fasste zusammen: «Wir hatten einen guten ersten Tag, aber wir müssen noch an einigen Dingen arbeiten und nachlegen, wie alle anderen auch. Mal sehen, wann wir morgen das ganze Potenzial aus dem Auto herausholen. Es liegen sicher noch ein paar Zehntel drin – aber auch das gilt für alle. Ich denke, es wird im Qualifying und im Rennen sehr eng zugehen, wir haben heute gesehen, dass zehn Autos innerhalb von zwei Zehnteln liegen. Deshalb müssen wir alles optimieren.»

2. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35,265 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,517 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,528

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,820

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,864

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,918

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,224

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,231

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,398

10. Alex Albon (T), Williams, +1,423

11. Lando Norris (GB), McLaren, +1,599

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,625

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,652

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,722

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,869

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,976

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2,147

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,391

19. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +2,415

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,875

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit