Max Verstappen (3.): «Ich bin einfach kein Fan davon»

​Weltmeister Max Verstappen fährt im Abschlusstraining zum Grand Prix von Las Vegas die drittschnellste Zeit und ist ganz gelassen. Der Red Bull Racing-Star sagt: «Wir werden im Rennen stärker sein als in der Quali.»

Das haben wir von Max Verstappen in diesem Jahr schon ein paar Mal erlebt: Er hat die Pole nicht erobert, und er macht kein Geheimnis daraus, dass ihn das wurmt. Aber er zeigt auch ganz viel Gelassenheit, denn der Niederländer weiss – er hat im Rennen in der Regel das beste Auto.

Der 26-jährige Verstappen muss sich in der Quali-Nacht von Las Vegas dem Ferrari-Duo Leclerc und Sainz beugen, wird aber auf Startplatz 2 vorrücken, weil Carlos Sainz aufgrund eines Motorwechsels um zehn Ränge zurück muss.

Max sagt: «Es war keine einfache Quali, die Strecke ist ziemlich rutschig. Und ich starte von der schlechten Seite, die Bahn ist noch sehr frisch, es erinnert mich an das erste Jahr in Austin.»

«Das ganze Wochenende waren wir auf eine Runde nicht ganz so schnell wie die Ferrari. Also ist das Ergebnis für mich keine Überraschung. Ich glaube nicht, dass ich sehr viel schneller hätte fahren können. Das Auto fühlte sich nicht fabelhaft an, aber okay.»



«Aber ich mache mir keine Sorgen. Zunächst will ich mal gut starten, dann einen guten Rhythmus finden. Wenn sich mir eine Lücke bietet, dann werde ich die packen.»



«Grundsätzlich bin ich kein Fan von Strassenkursen. Wenn du hier Vollgas gibst, dann rutschst du stark, ein wenig wie in Baku. Ich mag das nicht. Mir sind die klassischen Kurse lieber, wo die Rennstrecke mehr Haftung bietet.»



«Aber wir hatten im zweiten Training gute Dauerläufe, daher sehe ich dem Rennen guter Stimmung entgegen. WM-Punkte gibt es im Grand Prix.»



«Bei Strassenkursen musst du auf alles gefasst sein, da kann so viel passieren, Unfälle, Safety-Car-Phasen und das alles. Ich erwarte ein langes Rennen mit viel Feingefühl für die Reifen.»





Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447