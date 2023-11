Carlos Sainz (Ferrari/2.): «Ich bin so wütend!»

​Carlos Sainz ist Zweitschnellster in Las Vegas, aber aus derzeitiger Sicht wird er von Startplatz 12 losfahren müssen. Die Augen des Spaniers blitzen, als er sagt: «Ich darf nicht zu viel sagen, ich bin so wütend!»

Zweitschnellste Zeit für Ferrari-Fahrer Carlos Sainz im Qualifying auf dem Las Vegas Strip Circuit. Der Madrilene muss sich nur seinem Ferrari-Teamgefährten Charles Leclerc geschlagen geben, aber Glück sieht anders aus.

Sainz brummt: «Ich darf nicht zu viel sagen, ich bin noch immer so wütend! Wie jeder gesehen hat, gab es ein Problem mit der Sicherheit an der Strecke. Dieses Problem hat mein Auto kaputt gemacht, und obendrein habe ich von der FIA eine Strafe erhalten. Dabei habe ich gar nichts falsch gemacht! Ganz ehrlich – da hätte ich vom Sport eine etwas angemessenere Lösung erwartet.»

«So aber muss ich die bittere Pille schlucken, dass ich um zehn Ränge zurück muss. Ich habe mich noch nicht beruhigt, ich bin in schlechter Stimmung, auch wenn ich das weitgehend kaschiere.»

«Wir haben ein siegfähiges Auto, aber ich weiss, dass ich mich jetzt von Startplatz 12 nach vorne arbeiten muss. Da wäre es ziemlich vermessen, an den Sieg zu denken. Vieles wird davon abhängen, wie gut ich überholen kann. Ich brauche einen guten Start, dann muss ich auf die Reifen aufpassen. Dann kann ich hoffentlich unseren Speed in einige Überholmanöver umsetzen.»



«Die Piste erinnert mich an Baku. Du musst dich dazu zwingen, später und später zu bremsen nach dieser sündhaft schnellen Geraden. Las Vegas ist ein Strassenkurs wie Monaco, aber Monte Carlo fühlt sich ganz anders an, da brauchst du einen guten Rhythmus. Hier geht es ums Reifen-Management, dazu brauchst du ein Auto, das dir viel Vertrauen gibt auf der Bremse.»



«Als ich das Layout der Strecke sah, dachte ich mir, dass wir hier schnell sein würden, also die Pole erobern können. Aber der Speed im Rennen ist eine andere Sache.»





Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447