Las Vegas-GP im Fernsehen: Leclerc gegen Verstappen

​Vor dem ersten Grossen Preis von Las Vegas seit 41 Jahren: Holt Charles Leclerc in der Glitzerstadt den ersten Sieg seit Juli 2022? Oder muss er sich wieder Verstappen beugen? Verfolgen Sie unseren Live-Ticker.

Für die Formel 1 ist der Grosse Preis von Las Vegas der prestigeträchtigste WM-Lauf des Jahres. Formel-1-Eigentümer Libery Media hat mehr als 250 Millionen US-Dollar investiert, um einen erstklassigen Strassenkurs zu bauen, ein atemberaubendes Show-Programm zu zeigen und ein spannendes Rennen zu liefern.

Der Start ins Wochenende war schwierig: Erstes Training abgebrochen, zweites bis 2.30 Uhr nachts verschoben, dann wurde ohne Zuschauer gefahren. Viele Fans reagierten enttäuscht bis wütend.

Am Samstag normalisierte sich die Lage – Ferrari-Fahrer Charles Leclerc eroberte auf dem Las Vegas Strip Circuit den besten Startplatz. Ob er daraus seinen sechsten GP-Sieg macht, den ersten Seit Österreich 2022, oder ob er auch dieses Mal aus der Pole wieder den Kürzeren zieht gegen Max Verstappen, darüber und was Sie sonst alles Wichtige aus dem Spielerparadies wissen müssen, darüber halten wir Sie am Sonntag ab ungefähr 6.00 Uhr früh europäischer Zeit auf dem Laufenden, um 22.00 Uhr Las Vegas-Zeit.

Dazu haben wir für Sie wie immer die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, SRF und ORF zusammengefasst.





Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447





Las-Vegas-GP im Fernsehen

Sonntag, 19. November

05.00 Uhr: ServusTV – Countdown zum Rennen

05.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

06.10 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

06.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

06.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

07.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix

07.00 Uhr: Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden)

08.40 Uhr: ServusTV – Analyse Grand Prix

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.10 Uhr: ORF 1 – Grand Prix Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Mexiko 2023

10.40 Uhr: ORF 1 – Motorhome

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

12.35 Uhr: ServusTV – Highlights Grand Prix

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix Wiederholung

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix Wiederholung

15.00 Uhr: Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden) Wiederholung

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung