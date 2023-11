Nico Hülkenberg: «Das Potenzial für Top-10 war da»

Während Kevin Magnussen im Qualifying von Las Vegas den Einzug ins Q3 schaffte, musste sich Nico Hülkenberg mit Platz 13 begnügen. Er erklärte hinterher, welcher Fehler dazu führte, dass er die Chance verpasste.

Dass Nico Hülkenberg im Abschlusstraining auf dem Las Vegas Strip Circuit den Speed hatte, um ins Q3 zu kommen, bewies er bereits im Q1 mit der fünftschnellsten Runde. Doch als es beim zweiten Qualifying-Segment darauf ankam, blieb der Haas-Pilot nicht fehlerfrei. Deshalb muss er sich mit Platz 13 begnügen. Sein Teamkollege Kevin Magnussen zeigte mit der neuntschnellsten Q3-Runde, was möglich gewesen wäre.

Hülkenberg, der sich bei seinem letzten schnellen Q2-Versuch in der siebten Kurve vertat, erklärte nach getaner Arbeit im Interview mit den Kollegen von «ServusTV»: «Zum Auto passt die Strecke nicht so gut, wir waren in diesem Jahr auf allen Kursen mit mittlerem oder geringem Abtrieb nicht so konkurrenzfähig. Monza, Baku und Montreal sind nicht unsere Parade-Strecken, sondern eher die Pisten mit viel Abtrieb. Dafür hat es aber hier bisher überraschend gut geklappt.»

«Ich glaube, das Potenzial für die Top-10 war bei mir auch da, aber ich habe mich im zweiten Sektor leider verbremst und habe mir damit die Chance genommen», übte sich der Deutsche daraufhin in Selbstkritik. Und mit Blick aufs Rennen erklärte er: «Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir hier eine kleine Chance auf ein gutes Rennen haben.»

«Ich hoffe, dass uns die kühleren Temperaturen in die Hände spielen werden. Es geht hier vor allem um die Reifen und die Frage, wie stark sie Körnen, aber ich denke, da haben alle die gleichen Sorgen. Wir müssen einfach schauen, dass wir das Graining, mit dem wir rechnen möglichst vermeiden. Hier ist noch keiner ein Rennen gefahren, sodass es noch einige Fragezeichen gibt. Vielleicht haben wir ja eine Chance», ergänzte der aktuelle WM-Sechzehnte.

Qualifying, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,726 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,770

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,104

04. George Russell (GB), Mercedes, 1: 33,112

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,239

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,323

07. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,513

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:33,525

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,537

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,555

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,837

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,855

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,979

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:34,308

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,703

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,834

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,849

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,850

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447