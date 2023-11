Live-Ticker Las Vegas-GP: Leclerc fürchtet Verstappen

​Charles Leclerc hat sich in Las Vegas die Pole-Position gesichert. Aber seine bisherigen vier Poles 2023 ergaben keinen Sieg. Auch beim Nacht-GP fürchtet Leclerc, dass Max Verstappen erneut an ihm vorbeizieht.

Charles Leclerc ist seit Juli 2022 und dem Grossen Preis von Österreich ohne Sieg. Verblüffend: Seit dem Rennen auf dem Red Bull Ring hat der Monegasse aus sieben Poles keinen Sieg machen können, eine neue Chance gibt es nun in der Spielerstadt Las Vegas, nach der insgesamt 23. Pole-Position von Leclerc in der Königsklasse.

Ferrari-Fahrer Leclerc sagt: «Jeder weiss, dass wir auf eine Runde ein verblüffend schnelles Auto haben und daher immer wieder auf Pole stehen. Aber in den Rennen hatte Max Verstappen in der Regel die Nase vorn. Ich hoffe, wir können den Speed in Las Vegas in einen Sieg umsetzen.»

Ferrari ist der einzige Rennstall, der Red Bull Racing 2023 eine Niederlage beibringen konnte – mit einer taktischen Meisterleistung von Carlos Sainz in Singapur. Beim Las Vegas-GP hat der Spanier eine schwierige Aufgabe: Nach einem Motorwechsel muss er von Platz 12 ins Rennen gehen.

