Max Verstappen in Las Vegas: «Strafe geht in Ordnung»

​Nach dem Triumph beim spannenden Grand Prix von Las Vegas sagt Weltmeister Max Verstappen über seine Siegesfahrt: «Das war heute ein hartes Stück Arbeit. Zunächst war ich sauer über die Strafe, aber sie geht wohl in Ord

Der erste Strassen-GP auf dem Las Vegas Strip Circuit wird zur Triumphfahrt von Max Verstappen: Der 26-jährige Niederländer zeigt auf dem Strassenkurs im Spielerparadies von Nevada eine weltmeisterliche Leistung – 53. GP-Sieg (wie Sebastian Vettel), der 18. in diesem Jahr, sein sechster in Folge, sein sechster auch in den USA (drei in Austin, zwei in Miami, einer in Las Vegas). Es ist die 97. Podestfahrt in der Königsklasse von Verstappen.

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist es der 112. Sieg in der Formel 1 und der siebte auf US-amerikanischem Boden, gleichzeitig der 20. Saisonerfolg im 21. Saisonrennen.

So nebenbei hat er einen neuen Formel-1-Rekord aufgestellt: 38. GP in Folge als WM-Leader, von Spanien 2022 bis Las Vegas 2023. Der alte Rekord von Michael Schumacher ist gebrochen.

Verstappen sagt über sein Rennen: «Die Strecke war unglaublich rutschig, man musste höllisch aufpassen. Das war heute ein hartes Stück Arbeit, auf einer Strecke, die ganz offenbar guten Sport erlaubt.»

«Ich habe beim Start gleich alles auf eine Karte gesetzt, Charles und ich rutschten dann ein wenig geradeaus. Ich erhielt dafür eine Strafe, danach war ich im Hintertreffen und musste volle Kanne fahren, um wieder nach vorne zu kommen.»



«Ich erhielt eine Strafe und war nicht besonders happy darüber. Aber ich rutschte nach einem guten Start gegen Charles hilflos geradeaus. Da war viel weniger Grip als erwartet. Letztlich war die Entscheidung der Rennkommissare wohl richtig – auch wenn ich in der Hitze des Gefechts ziemlich sauber war.»



«Es passierte sehr viel in diesem Rennen, Verbremser, Unfälle, Safety Car-Phasen. Das war zu erwarten. Was ich nicht erwartet hatte, das war der Effekt des verstellbaren Heckflügels. Wie sich zeigte – wenn du von einem Gegner überholt worden bist, dann konntest du dich gleich wieder in den Windschatten hängen und einen Gegenangriff starten. Das begünstigt hier guten Sport.»



Wie hat sich die Beschädigung am Frontflügel von Max’ Auto nach der Kollision mit Verstappen ausgewirkt? «Nun, es hilft natürlich nie, wenn dein Auto etwas abbekommen hat. Aber der Flügel war strukturell okay, also haben wir uns dazu entschlossen, ihn am Auto zu lassen. Ideal war das nicht, der Wagen untersteuerte mehr, aber alles in allem hatte ich genug Speed im Auto, um dennoch zum Sieg zu fahren.»



Zur Schuldfrage meint Max: «Russell hat mir zugemacht. Ich kann mir das nur so erklären, dass er an jeder Stelle nicht mit einem Angriff gerechnet hat und mich nicht kommen sah.»



«Was mich heute auch überrascht hat: Es war zwar sehr schwierig, die Reifen im richtigen Temperaturfenster zu halten, aber gleichzeitig war der Reifenverschleiss, sonst ein grosses Problem, hier überhaupt kein Thema. Ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass wir hier den Leuten eine gute Show bieten konnten. Ich hoffe, es hat den Fans so gefallen wie mir hinter dem Lenkrad.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12