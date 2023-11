Lewis Hamilton (7.): «Ein ziemlich kniffliges Rennen»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wurde im Las Vegas Grand Prix Siebter. Der Mercedes-Pilot hatte gleich mehrmals Pech. Dennoch sprach er nach der Zielankunft von einem guten Rennen.

Wie viele seiner GP-Kollegen erlebte auch Lewis Hamilton ein ereignisreiches Rennen in Las Vegas. Der Mercedes-Pilot, der im Qualifying nicht ins Q3 gekommen war und am Ende – dank der Rückversetzung von Carlos Sainz – von Startplatz 10 ins Rennen steigen durfte, wurde gleich beim Start-Chaos unverschuldet getroffen und kam später mit dem McLaren von Rookie Oscar Piastri zusammen. Am Ende wurde er trotz aller Ereignisse Siebter.

«Es war ein ziemlich kniffliges Rennen», fasste Hamilton danach zusammen. Und er schilderte: «Ich startete auf den harten Reifen, was nicht einfach war. Dann wurde ich von jemanden von hinten getroffen, ich denke, es war Carlos Sainz. Gleichzeitig habe ich versucht, den Gegnern, die sich drehten, auszuweichen, und dadurch fiel ich fünf oder sechs Positionen zurück. Danach habe ich mich daran gemacht, wieder nach vorne zu kommen. Ich fühlte mich sehr wohl, die Reifen fühlten sich gut an und das Tempo war gut.»

«Ich weiss nicht genau, was mit Piastri passiert ist, ich war auf der Innenseite und spürte einen Schlag. Ich glaube, das war ein normaler Rennzwischenfall. Mein Reifen war nicht gleich platt, deshalb beschleunigte ich gleich wieder. Erst als ich neben der Boxengassen-Einfahrt war, spürte ich, wie mein Heck sich bewegte. Es war zu spät, um an die Box einzubiegen, deshalb musste ich eine ganze langsame Runde absolvieren. Dabei habe ich sicher rund 40 Sekunden. Ich bin aber froh, dass ich zurückkommen konnte», sagte der siebenfache Champion über die Kollision mit Piastri.

Hamilton verpasste es auch nicht, sich beim Team für das verpatzte Qualifying am Vortag zu entschuldigen. Und er betonte: «Unser Auto hat zwar seine Stärken, aber manchmal ist es einfach wirklich schwierig, die Performance herauszuholen. Ich bin aber unglaublich froh, dass das Rennen so gut war. Ich weiss nicht, wie es für die Zuschauer war, aber es gab so viele Überholmanöver, es war wie Baku, nur besser.»

«Ich habe wirklich nicht erwartet, dass die Strecke so grossartig ist, aber mit jeder Runde wurde es besser», schwärmte der 103-fache GP-Sieger daraufhin. Und Hamilton nutzte auch die Gelegenheit für einen kleinen Seitenhieb in Richtung Verstappen, der sich sehr kritisch zum Rennwochenende in Las Vegas geäussert hatte: «Alle, die so negativ über dieses Wochenende gesprochen haben, und gesagt haben, es sei nur für die Show, wurden eines Besseren belehrt.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12