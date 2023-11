Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich bin durcheinander»

​Platz 2 für den 26-jährigen Monegassen Charles Leclerc beim Grossen Preis von Las Vegas, der Ferrari-Fahrer muss sich lediglich Sieger Max Verstappen beugen, wieder einmal. Charles: «Ich habe alles aus mir herausgeholt.

Zwei Sekunden fehlten Charles Leclerc zum Sieg in den Strassen von Las Vegas, aber der Ferrari-Fahrer weiss: Eine echte Siegchance gab es gegen den scheinbar übermächtigen Max Verstappen nicht. Aus diesem Grund finden wir nach dem überaus unterhaltsamen Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit einen zufriedenen, wenn auch müden Leclerc, der weiss – Platz 2 war an diesem Abend eben das Maximum.

Für viele Fans ist Leclerc gewissermassen der Sieger der Herzen, denn die Fans jubelten über seine angriffige Fahrt. Vor allem zum Schluss, als er sich Sergio Pérez krallte und so einen Red Bull Racing-Doppelsieg vereitelte, das war Extraklasse.

Nach seinem 29. Podestplatz in der Formel 1 (dem fünften in der GP-Saison 2023) stöhnte Leclerc: «Was für ein Rennen, ich bin komplett platt! Diese ständigen zweiten Ränge machen mich zwar fertig, aber ganz ehrlich – mehr als Rang 2 war heute einfach nicht drin.»

Die Ferrari-Strategen hatten keinen einfachen Abend: Eine Safety Car-Phase kam für Leclerc zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Charles sagt: «Wäre ich hereingeholt worden, hätte ich danach sehr viele Ränge gutmachen müssen. Also haben wir uns für Position auf der Bahn entschieden, aber natürlich hatte ich dabei einen schweren Stand gegen die Fahrer mit frischeren Reifen.»



«Was mir Freude macht: Endlich mal waren wir nicht nur in der Quali stark, sondern wir hatten auch im Rennen einen guten Speed. Nicht ganz gut genug, um den Grand Prix zu gewinnen, aber gut genug, um zum Schluss noch den zweiten Platz zu erobern.»



«Im Moment bin ich ganz durcheinander. Ich bin auf der einen Seite ernüchtert, denn ich weiss – ohne diese blöde Safety Car-Phase hätte ich gewinnen können. Aber auf der anderen Seite hatte ich ein tolles Rennen, und ich konnte kurz vor Schluss noch den zweiten Platz erobern.»



«Der letzte Teil des Rennens hat so viel Spass gemacht, da fühlst du richtiggehend das Adrenalin durch deinen Körper pumpen.»



«Mein Start war nicht so gut, auf einmal war Max neben mir. Er drückte mich neben die Bahn und hat dafür eine Strafe erhalten, das ist in Ordnung. Aber Verstappen kam nach dem Rennen sofort zu mir und hat erklärt, dass er in dieser Situation nur Passagier war, mit einem geradeaus rutschenden Auto, also ist das für mich abgehakt.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12